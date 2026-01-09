Espana agencias

El UCAM Murcia busca en Bilbao su billete copero tras dos derrotas consecutivas

Murcia, 9 ene (EFE).- El UCAM Murcia busca tras dos derrotas seguidas volver a la senda de los triunfos este sábado en la pista del Surne Bilbao para asegurar, además, la clasificación para la Copa del Rey, quizá con el recién fichado ala pívot estadounidense Kelan Martin.

El partido de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto se disputará a las 19.00 horas entre los visitantes, terceros clasificados, y los locales, undécimos, con la baja universitaria del pívot senegalés Moussa Diagne, lesionado.

"Hemos hecho un ejercicio que me gusta mucho. Echar la vista un año atrás para ver en qué situación se encontraba cada integrante del equipo para intentar activar esa rabia que nos define y que necesitamos para seguir compitiendo", manifestó la víspera el técnico del equipo murciano, Sito Alonso.

"Los rivales nos prestan más atención y cuando vas tan bien, es fácil perder el enfoque, pero tenemos que mirarnos al espejo, ver la realidad y seguir mejorando día a día y competir", comentó.

Sobre el rival, apreció el gran nivel de la plantilla dirigida por Jaume Ponsarnau: "Ha dado un paso muy grande con jugadores de mucho nivel ofensivo pero con un carácter específico, lo que les da una identidad que me gusta mucho".

Además, destacó el buen juego interior, sobre todo en casa, y la versatilidad de jugadores como Tryggvi Hlinason y Margiris Normantas.

Calificó también de "bastante versátil" al recién fichado para el Murcia: "Es una muestra de nuestros objetivos y de la ambición que tenemos como club con un jugador que siempre dio un gran nivel. Puede jugar como alero y como ala pívot y tiene un perfil físico que se puede adaptar bien a nuestra manera de jugar". EFE

