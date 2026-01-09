El Surne Bilbao no se plantea ir al mercado para cubrir las bajas de Lazarevic y Sylla

Bilbao, 9 ene (EFE).- El Surne Bilbao no se plantea por ahora acudir al mercado para cubrir las bajas de los lesionados Stefan Lazarevic y Amar Sylla, dos jugadores con los que no podrá contar el técnico, Jaume Ponsarnau, en el partido de mañana sábado en Miribilla frente al UCAM Murcia.

"Nuestra propuesta es de una máxima confianza en los doce jugadores que forman la plantilla. Nos faltan dos y con los diez que quedan creemos que es suficiente para construir una mentalidad y un juego de energía para aguantar los partidos. Veremos si nos da o no, pero en principio esta es la mentalidad", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al choque ante el conjunto de Sito Alonso.

Un partido que será el primero que se pierda Lazarevic, con un esguince moderado en la rodilla izquierda, y ya el quinto en el que es baja Sylla, que se recupera de la rotura fibrilar en uno de sus gemelos que sufrió el 17 de diciembre en Prievidza.

Dentro de "esos diez jugadores sanos" el técnico mantiene una "confianza total" en el escolta Aleix Font, el jugador menos utilizado por Ponsarnau en la Liga Endesa con apenas seis minutos de media en los diez partidos en los que ha participado.

"En el proceso de construcción del equipo ha salido un poquito perjudicado, excepto en Europa, porque hemos apostado por otros jugadores, pero ahora claramente vamos a apostar por él porque creemos que está preparado para ayudarnos", recalcó el catalán.

Ponsarnau, por otro lado, admitió haberse quitado un peso de encima con la victoria del pasado domingo en Girona, que acabó con una racha de 16 derrotas y más de un año sin ganar lejos de Bilbao, y sentirse satisfecho de que "después de tres partidos fuera agarrados y resueltos a cara o cruz, al tercero saliera cara".

"Este equipo tiene esta respuesta desde el carácter. En esto es muy bueno", ensalzó el de Tárrega especialmente satisfecho de la reacción de sus jugadores después de la lamentable segunda parte de la jornada anterior frente al Valencia en la que tras "una tormenta perfecta de frustración" encajaron un parcial de 37-79.

Animados por el triunfo en Fontajau y con ganas de resarcirse ante sus aficionados de esa dolorosa derrota ante los 'taronjas', van a recibir a un UCAM Murcia que posee "la mejor defensa a nivel numérico" de la competición basada en "una propuesta táctica muy incómoda para los rivales, diferente al resto".

"Es un equipo que juega duro, con jugadores con muy buen físico y con muy buena mentalidad que le hacen uno de los mejores equipos de la liga. Contra dureza tienes que jugar con dureza e intentar correr un poquito más y donde te encontrarías una posición física que no se lo permita la velocidad", detalló. EFE

