Espana agencias

El Surne Bilbao no se plantea ir al mercado para cubrir las bajas de Lazarevic y Sylla

Guardar

Bilbao, 9 ene (EFE).- El Surne Bilbao no se plantea por ahora acudir al mercado para cubrir las bajas de los lesionados Stefan Lazarevic y Amar Sylla, dos jugadores con los que no podrá contar el técnico, Jaume Ponsarnau, en el partido de mañana sábado en Miribilla frente al UCAM Murcia.

"Nuestra propuesta es de una máxima confianza en los doce jugadores que forman la plantilla. Nos faltan dos y con los diez que quedan creemos que es suficiente para construir una mentalidad y un juego de energía para aguantar los partidos. Veremos si nos da o no, pero en principio esta es la mentalidad", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al choque ante el conjunto de Sito Alonso.

Un partido que será el primero que se pierda Lazarevic, con un esguince moderado en la rodilla izquierda, y ya el quinto en el que es baja Sylla, que se recupera de la rotura fibrilar en uno de sus gemelos que sufrió el 17 de diciembre en Prievidza.

Dentro de "esos diez jugadores sanos" el técnico mantiene una "confianza total" en el escolta Aleix Font, el jugador menos utilizado por Ponsarnau en la Liga Endesa con apenas seis minutos de media en los diez partidos en los que ha participado.

"En el proceso de construcción del equipo ha salido un poquito perjudicado, excepto en Europa, porque hemos apostado por otros jugadores, pero ahora claramente vamos a apostar por él porque creemos que está preparado para ayudarnos", recalcó el catalán.

Ponsarnau, por otro lado, admitió haberse quitado un peso de encima con la victoria del pasado domingo en Girona, que acabó con una racha de 16 derrotas y más de un año sin ganar lejos de Bilbao, y sentirse satisfecho de que "después de tres partidos fuera agarrados y resueltos a cara o cruz, al tercero saliera cara".

"Este equipo tiene esta respuesta desde el carácter. En esto es muy bueno", ensalzó el de Tárrega especialmente satisfecho de la reacción de sus jugadores después de la lamentable segunda parte de la jornada anterior frente al Valencia en la que tras "una tormenta perfecta de frustración" encajaron un parcial de 37-79.

Animados por el triunfo en Fontajau y con ganas de resarcirse ante sus aficionados de esa dolorosa derrota ante los 'taronjas', van a recibir a un UCAM Murcia que posee "la mejor defensa a nivel numérico" de la competición basada en "una propuesta táctica muy incómoda para los rivales, diferente al resto".

"Es un equipo que juega duro, con jugadores con muy buen físico y con muy buena mentalidad que le hacen uno de los mejores equipos de la liga. Contra dureza tienes que jugar con dureza e intentar correr un poquito más y donde te encontrarías una posición física que no se lo permita la velocidad", detalló. EFE

ibn/ro/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tenerife será la sede de la Copa de la Reina de Voleibol en 2026

Infobae

El Exeter le pide al City más dinero de la taquilla de la FA Cup

Infobae

El Valencia se agarra a Mestalla y a Sadiq en su peor momento contra un Elche revelación

Infobae

El Depor-Atletico de Copa será el martes 13 tras caer los rojiblancos en la Supercopa

Infobae

Míchel: "Acabar la primera vuelta con 21 puntos sería un aprobado raspado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”