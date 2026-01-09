El rey y Albares se congratulan del sí de la UE al acuerdo de asociación con Mercosur

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El rey Felipe VI y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han dado este viernes una "enhorabuena" al respaldo de la Unión Europea al acuerdo de asociación con Mercosur, durante la clausura de la Conferencia de Embajadores españoles, quienes han aplaudido la noticia.

Antes de que el rey clausurara la décima reunión anual de los embajadores españoles, en una sede del Ministerio, en Madrid, el ministro, al presentarle, ha manifestado que desde Bruselas acaban de recibir la "extraordinaria noticia" de que "por fin la Unión Europea ha dicho sí a Mercosur".

Los embajadores, más de un centenar, en ese momento, han interrumpido al ministro con aplausos.

Albares, a continuación, ha recordado que la diplomacia española llevaba "impulsando y trabajando durante mucho tiempo" a favor de ese acuerdo con Mercosur, por lo que él está "muy feliz".

Esta mañana, antes de conocerse el respaldo de la UE al acuerdo, Albares ha apuntado a EFE la necesidad de este pacto para que la UE se fortalezca mediante la diversificación de sus aliados comerciales.

El ministro ha añadido que "de una vez por todas" se tiene que firmar y completar este pacto comercial tras veinticinco años. "Es ya demasiada espera", ha apostillado.

"No hay más excusas. Tenemos que crear ese gran mercado, el mayor del planeta, y diversificar a nuestros aliados comerciales".

Albares ha hecho estas declaraciones a EFE dentro de una reflexión más amplia sobre la necesidad de que Europa se refuerce dentro del contexto internacional. Los europeos, ha recalcado, deben dar "un salto" a su soberanía.

Por eso ha apuntado la necesidad de "remover los últimos obstáculos del mercado interior" para garantizar que el "mayor dinamismo del comercio" se dé entre los países de Europa.

Todo con el objetivo, ha añadido, de "crear ese gran mercado, el mayor del planeta" y "diversificar" los aliados comerciales.

Durante la clausura de la conferencia, el rey ha animado a los embajadores a "desarrollar en todo su potencial el acuerdo con Mercosur", que "tan importante es para la Unión" y "desde luego" para España.

"Sin duda hoy estamos de enhorabuena en ese sentido", ha agregado Felipe VI.

Este mismo viernes, en Bruselas, en una reunión de los embajadores permanentes ante la UE, los países de la Unión han respaldado con la mayoría cualificada requerida, de forma provisional, la firma del acuerdo con Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento por la tarde. EFECOM

(Foto) (video)