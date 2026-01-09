El rey pide contribuir a una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

Madrid, 9 ene (EFE).- El rey ha pedido este viernes contribuir a llevar a cabo una "verdadera transición" democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana "libre e independiente" de los venezolanos, lo cuales deben ser los "únicos protagonistas" de su destino.

Don Felipe ha hecho esta petición en la X clausura de la Conferencia de Embajadores, en la que también ha expresado su alegría por la liberación de los cinco compatriotas españoles presos en Venezuela, así como de los otros ciudadanos que igualmente se encontraban retenidos.

El rey ha aprovechado para trasladar su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, ha dicho, tiene tantos vínculos históricos y de afecto. EFE

