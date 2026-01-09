El Racing y el Andorra acuerdan la cesión de Yeray al club del Principado

Santander, 8 ene (EFE).- El mediapunta de Isla (Cantabria) Yeray Cabanzón abandona la disciplina del Racing de Santander, y pone rumbo al FC Andorra en calidad de cedido hasta final de temporada, tras el acuerdo entre ambos clubes.

En un comunicado, el Racing ha informado que el canterano, que ha disputado 161 minutos en 10 partidos de la presente edición de LaLiga Hypermotion, además de tres encuentros de la Copa del Rey, se incorpora al conjunto del Principado que también compite este curso en Segunda División.

Yeray Cabanzón de Arriba (Isla (Arnuero), 14 de mayo de 2003) inició su carrera en la Escuela Municipal de Fútbol de Meruelo para, posteriormente, unirse a las filas del Bansander.

En su segundo año de alevín, en 2014, se sumó a la cantera del Real Racing Club, y, el 6 de octubre de 2021, debutó con el primer equipo verdiblanco en Copa Federación ante el Arenas Club de Getxo (Bizkaia) en los Campos de Sport.

Su estreno en LaLiga Hypermotion se produjo ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Gran Canaria el 8 de enero de 2023.

El cántabro ha disputado 45 encuentros con el conjunto profesional racinguista.

Además, el club cántabro, en sus redes sociales, ha confirmado que el portero búlgaro Plamen Andreev ha finalizado su cesión al Racing "por decisión de su club de origen", el Feyenoord (Países Bajos).

El Racing desea al guardameta "la mejor de las suertes en su futuro tanto profesional como personal". EFE

