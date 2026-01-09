Espana agencias

El Racing pone a prueba su liderato ante un Zaragoza agónico

Santander/Zaragoza, 9 ene (EFE).- El Racing de Santander pondrá a prueba este sábado su liderato en Segunda División ante un Zaragoza que llega a El Sardinero (21.00 horas) en medio de la agonía al estar a cinco puntos de la salvación.

Aunque la afición ha puesto el foco en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Barcelona de la próxima semana, los cántabros no quieren despistarse y aspiran a renovar su mando en la clasificación en un partido en el que no contarán con sus delanteros habituales, pero en el que al menos volverá Ezkieta a la portería.

El portero navarro es otra de las buenas noticias verdiblancas de esta semana, más aún tras la rescisión de la cesión del guardameta Andreev, que se irá al fútbol polaco lo que resta de temporada.

Donde el técnico racinguista, José Alberto López, tendrá más problemas es en ataque, ya que Arana no se ha recuperado de sus molestias y Villalibre estará de baja al menos entre cinco y seis semanas por una rotura de fibras.

Con la salida de Jeremy Arévalo al Stuttgart alemán, el Racing no dispone ahora mismo de efectivos en la delantera, ya que su último fichaje, el georgiano Giorgi Guliashvili, tampoco ha entrado en la convocatoria.

José Alberto tendrá que inventarse algo en la punta de ataque y, previsiblemente, optará por adelantar a Andrés Martín y dar entrada a Sangalli o Suleiman en la banda derecha.

Otro de los alicientes del partido, que ha sido declarado de alto riesgo ante el gran número de aficionados maños que se espera se desplacen a Santander, será si el otro refuerzo invernal verdiblanco, Damián Rodríguez, disputa sus primeros minutos con la elástica racinguista.

El Zaragoza asume la dificultad del choque, pero pretende romper la sequía de victorias que sufre en las últimas jornadas y seguir en su lucha contra el descenso de categoría.

La entidad blanquilla no gana desde el partido contra el Leganés en el Ibercaja Estadio, el 30 de noviembre, cuando se impuso por 3-2.

El conjunto entrenado por Rubén Sellés ha firmado dos empates desde entonces, ante el Málaga y el Burgos, y dos derrotas, contra el Cádiz y Las Palmas, saldo que le deja penúltimo en la tabla, a seis de la salvación.

El desafío para Sellés pasa por hacer que su equipo recupere el tono que tuvo a mediados de noviembre, cuando logró concatenar tres victorias seguidas.

Los blanquillos viajan hasta Cantabria sin caras nuevas, pues afrontan un difícil mercado invernal lastrados por el límite de fichas.

Tampoco podrá contar el entrenador por lesión con Paulino de la Fuente, Pau Sans, Paul Akouokou y Martín Aguirregabiria y, por acumulación de tarjetas, con Tachi.

Sí que es probable que entre en la convocatoria Sinan Bakis, que sufre una sobrecarga en la cadera, y todo indica que Aleksandar Radovanovic estará disponible para el partido tras poder entrenar esta semana.

El entrenador valenciano podría alinear de nuevo en la portería a Rubén Andrada y, en el centro de la zaga, a Radovanovic y a Pablo Insua, que regresa tras cumplir ciclo de tarjetas, escoltados en los laterales por Juan Sebastián y Tasende o Pomares.

En el centro del campo, podría repetir el esquema que usa desde hace varias jornadas, con Keidi Bare y Raúl Guti en el doble pivote, Francho Serrano en el ala derecha y Valery Fernández en la izquierda.

Y arriba, Kenan Kodro, como referencia, y Mario Soberón, como segunda punta, han sido fijos en los últimos partidos, por lo que es probable que vuelvan al once inicial.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Javi Castro, Salinas; Sangalli, Maguette, Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Andrés Martín.

Zaragoza: Andrada; Pomares o Tasende, Insua, Radovanovic, Juan Sebastián; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón, Kodro.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (C. vasco).

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero

Hora: 21.00. EFE

