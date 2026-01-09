Espana agencias

El PP rechaza el acuerdo entre Sánchez y Junqueras:"Es una patada a la igualdad de España"

A Coruña, 9 ene (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, de la nueva financiación autonómica: "Es una patada a la igualdad y la unidad de España".

Lo ha dicho este viernes en un acto en A Coruña, donde este fin de semana se celebra la 28ª Interparlamentaria del PP, y ha lamentado que "el gran problema de los españoles" es Pedro Sánchez, que dedica "el 95 % (de su tiempo) "a defender a su partido de la corrupción".

Sobre la reunión con Junqueras, ha criticado que "habla con uno lo que tienen que repartir para todos". "Eso ya nace mal. Tenemos que sentarnos todos en la mesa", ha indicado, y ha señalado que el pacto sobre la financiación autonómica es "una patada a la igualdad y la unidad de España".

"Lo que firmó Sánchez es el principio de desigualdad e insolidaridad. Lo que ha firmado con el separatismo catalán es que los que aportan más tendrán menos y los que aporten menos seguirán siendo pobres", ha dicho.

Para Bendodo, "estamos ante un sistema de financiación político e ideológico y responde a la supervivencia de Sánchez".

Ha recordado que "con Felipe González, el PSOE se definió socialista antes que marxista", y ahora con Sánchez "el PSOE ha acabado siendo más separatista que socialista".

El vicesecretario ha informado de que han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para "que hable de la corrupción que le rodea" y que explique "el papel de España en la transición de Venezuela hacia la democracia".

"Galicia siempre ha sido, sigue siendo y será el espejo en el que se mira el PP desde muchos territorios de España", ha expuesto Bendodo, y ha señalado que esta es "una tierra en la que hay estabilidad, hay un gran presidente, hay presupuesto y hay compromisos".

Por su parte, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha manifestado que 2026 es "el año del cambio, de regeneración democrática, que es fundamental".

"Hay que poner fin a esa etapa negra del 'sanchismo' en el Gobierno y a todas las roturas de los consensos", ha expuesto, y ha insistido en que lo que ocurrió este jueves "es muy grave". EFE

