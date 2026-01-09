El PP dice que Feijóo fue el primer líder nacional en preguntar a Mazón por la dana, casi tres horas antes que Sánchez

Alberto Núñez Feijóo declaró ante la jueza de Catarroja que tuvo conocimiento de la riada en Valencia después de las 20:00 horas del 29 de octubre de 2024, y que en ese momento decidió contactar a los presidentes de las comunidades autónomas que podrían estar afrontando las consecuencias del fenómeno meteorológico. Según reportó el Partido Popular (PP), el líder nacional tomó la iniciativa en comunicarse con los afectados, enviando mensajes a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana; a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha; y a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en un lapso corto y casi simultáneo.

De acuerdo con lo manifestado por el PP, Feijóo envió su primer mensaje a Mazón a las 19:59 y, dos minutos más tarde, estableció contacto con García Page. Posteriormente, a las 20:31, hizo lo mismo con Juanma Moreno. Estas acciones sucedieron en una noche marcada por las graves consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) que afectó duramente la provincia de Valencia, donde, según información difundida por el PP y recogida en medios, se registraron 230 víctimas a causa del fenómeno climático. La organización destacó que las acciones del presidente del PP respondieron al flujo de información que empezaba a dar cuenta de la magnitud de la emergencia en territorio valenciano y en otras comunidades.

El medio consignó que las fuentes del PP subrayaron que esos primeros mensajes de Feijóo mostraban su interés inmediato por conocer el impacto de la dana y ofrecer apoyo a las regiones afectadas, sin establecer diferenciación política respecto a los destinatarios. Según el relato de la formación política, en ese momento las autoridades y servicios de emergencia aún no habían advertido una situación “excepcional” mayor a la de otros episodios recientes de fenómenos meteorológicos adversos. No obstante, la comunicación directa de Feijóo se activó una vez que las alertas comenzaron a intensificarse.

En relación al tiempo de reacción de Pedro Sánchez, el PP señaló que el presidente del Gobierno envió su primer mensaje a Carlos Mazón a las 22:51, lo que, según fuentes del partido, ocurrió casi tres horas después del primer contacto que realizó Feijóo. El PP insistió en resaltar la diferencia horaria, argumentando que esa respuesta más tardía contrastaba con la diligencia del líder de la oposición, quien, a su juicio, fue “el primer líder nacional en interesarse por los efectos de la dana que afectaban a cientos de miles de españoles”. El medio también recogió que las fuentes populares hicieron hincapié en cómo Feijóo, apenas obtuvo confirmación sobre la gravedad del fenómeno, se comunicó de inmediato con los presidentes autonómicos, y expresaron que esa reacción evidenciaba la preocupación y rápida respuesta del dirigente popular.

Durante su declaración ante la jueza de Catarroja, Feijóo aclaró que no tuvo noticias de la gravedad de la riada hasta pasadas las 20:00. Afirmó que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le informó “en tiempo real”, a pesar de que Mazón había sostenido eso previamente “por error”. Feijóo precisó que su reacción se produjo cuando escuchó informaciones sobre los acontecimientos en Valencia, lo que le llevó a ponerse en contacto con los líderes regionales cuyos territorios estaban en riesgo. Al exponer este punto, Feijóo quiso precisar ante la autoridad judicial el momento exacto en que recibió la información y cómo procedió ante la situación.

Fuentes del PP reiteraron ante el medio que las comunicaciones de Feijóo con los presidentes de las tres comunidades autónomas afectadas ocurrieron en un intervalo muy próximo, “prácticamente al mismo tiempo”, para recabar información sobre el impacto de la dana y trasladar su apoyo, según consignó el medio. Desde la formación se destacó que no hubo distinción política en la lista de destinatarios de esos mensajes, subrayando la intención institucional y de ayuda por parte del líder popular.

El medio detalló también que, según las fuentes consultadas en el PP, la respuesta de Feijóo respondió a la sucesión de novedades informativas acerca de una situación que, hasta ese momento, no parecía distinta a otras emergencias climáticas experimentadas recientemente en territorio español. Este contexto, según el PP, enmarca la actuación de su presidente nacional, quien optó por intervenir directamente, comunicándose con los responsables autonómicos tan pronto como fue alertado sobre la gravedad de la dana.

En referencia al balance de daños, la información difundida remarcó que la dana provocó 230 víctimas en la provincia de Valencia, lo que motivó la intervención de los principales dirigentes políticos a nivel nacional. Según el PP, esta cifra evidencia la intensidad del episodio meteorológico y la necesidad de respuestas rápidas por parte de las autoridades. Tal como publicó el medio, el seguimiento de los acontecimientos y los contactos mantenidos entre dirigentes nacionales y regionales constituyeron uno de los aspectos centrales en la gestión de la crisis.

A lo largo de la jornada, distintas fuentes dentro del PP destacaron que la coordinación con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas formó parte de la estrategia de reacción ante la emergencia. El medio recogió que desde el partido se consideró fundamental la interlocución inmediata con los líderes territoriales para conocer de primera mano las necesidades de las zonas golpeadas por la riada y canalizar la información de manera eficiente entre las diferentes administraciones implicadas.

En resumen, la versión sostenida por el PP y transmitida por el medio da cuenta de una reacción temprana y coordinada por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien, según esa formación, priorizó el contacto con las autoridades regionales cuando las señales de alarma por el avance de la dana empezaron a difundirse. A partir de las informaciones recogidas, se desprende que el factor temporal en la respuesta de los principales líderes nacionales, y en particular la prontitud de Feijóo en interesarse por la emergencia, ha sido puesto de relieve como un elemento de diferenciación en la gestión política del suceso.