El PP citará a Zapatero en el comisión Koldo del Senado por el rescate a Plus Ultra

Madrid, 9 ene (EFE).- La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a la compañía aérea Plus Ultra.

La comparecencia de Zapatero forma parte de la propuesta de ampliación del plan de trabajo que el grupo parlamentario popular llevará el próximo lunes para su debate y votación en la comisión de investigación del caso Koldo.

Zapatero encabezará el nuevo listado de comparecientes en esta nueva "ofensiva" del PP para conocer "la verdad sobre los escándalos de Plus Ultra y Forestalia", han resaltado los populares en un comunicado.

En relación a la compañía aérea, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado que "Zapatero aparece vinculado políticamente y debe aclarar hasta dónde", en lo que considera "uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno" y que "conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas".

"A (Pedro) Sánchez y Zapatero rescatar aerolíneas les renta mucho", según García.

Junto al expresidente del Gobierno serán incluidos en el listado Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la aerolínea; y Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes había mantenido una reunión "secreta" con Zapatero en El Pardo.

También será citada Ana de la Cueva Fernández, actual presidenta de Patrimonio Nacional y exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y miembro del Consejo Rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que acordó los rescates durante la pandemia, así como María Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda en 2020 y miembro del Consejo Rector del FASSE.

Gregorio Martínez, ex gerente del PSOE durante la etapa de la gestora y las primarias de 2017; y Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), son otros cargos que serán llamados a la comisión.

Como documentación se solicitará a la SEPI el expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas.

La nueva propuesta del PP se centrará también en los "chacullos" relacionados con el grupo empresarial de energías renovables Forestalia.

Incluirá la comparecencia de la exsecretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe Susana Sumelzo y del presidente de Forestalia, Fernando Samper.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el supuesto "entramado societario" creado por Forestalia y la familia Sumelzo en torno a licencias eólicas y solares en Aragón.

En este caso, se solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica las copias de expedientes de licencias o autorizaciones para parques eólicos, líneas eléctricas o parques fotovoltaicos concedidas por el Gobierno a Forestalia o su entidades mercantiles participadas desde 2018 hasta finales de 2025. EFE