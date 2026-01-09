Espana agencias

El Peñarol uruguayo ficha al atacante argentino Gastón Togni

Montevideo, 9 ene (EFE).- El Peñarol uruguayo ha contratado al atacante argentino Gastón Togni, quien se suma a préstamo desde Defensa y Justicia de su país, según anunció este viernes el club montevideano.

"¡Bienvenido, Gastón! El extremo izquierdo argentino de 28 años llega al Carbonero a préstamo por una temporada y con opción de compra (no obligatoria) desde Defensa y Justicia", indicó el club en sus redes sociales.

Allí recordó también que Togni defendió en la primera parte de 2025 al Halcón de Varela y en el segundo semestre al mexicano Pachuca. Sumó 37 encuentros entre ambos equipos y marcó nueve goles.

Nacido en Buenos Aires en septiembre de 1997, Togni comenzó su carrera en Independiente y jugó allí hasta la temporada 2022, aunque con un paso en el medio por Defensa y Justicia, club al que pasó de forma definitiva cuando salió del Rojo.

En 2017, el futbolista conquistó con Independiente la Copa Sudamericana, cuando el 'Rey de Copas' venció en la final al brasileño Flamengo.

La contratación de Togni se convirtió en la sexta incorporación de Peñarol para la temporada 2026 tras las llegadas de los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, el defensor Franco Escobar y los delantero Facundo Batista y Abel Hernández. EFE

