El Nikkei repunta un 1,61 % espoleado por los buenos resultados de la matriz de Uniqlo

Tokio, 9 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,61 % este viernes, espoleado por los buenos resultados financieros de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, que se disparó un 10,67 % tras mejorar ayer sus perspectivas de beneficios para el ejercicio en curso.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 822,63 puntos, hasta ubicarse en 51.939,89 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 0,85 %, o 29,77 puntos, hasta situarse en 3.514,11 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por los grandes avances de Fast Retailing, a los que se sumó un repunte en el sector del automóvil gracias a la depreciación del yen frente al dólar, que beneficia a los exportadores.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subió un 2,85 % mientras su rival Honda lo hizo un 3,12 %.

También registraron avances las empresas de semiconductores, después de las caídas de las últimas sesiones. Tokyo Electron creció un 3,47 % y Advantest se revalorizó un 0,75 %.

El mayor banco japonés, Mitsubishi UFJ, subió un 1,46 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cayó un 1,37 %.

En la sección principal, 1.110 empresas subieron frente a 429 que bajaron, mientras que 65 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 6,29 billones de yenes (unos 34.299 millones de euros). EFECOM

