El IBEX cae 0,18 % penalizado por Cellnex e intenta mantener los 17.600 puntos

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, que abrió la sesión de este viernes superando el máximo histórico de cierre de ayer al situarse en 17.710 puntos, pasó a pérdidas y este mediodía se deja el 0,18 % penalizado por la caída de Cellnex, intentando mantenerse por encima de la cota de los 17.600 puntos,

A las 12:00 horas, el IBEX 35 se deja 31 puntos, el 0,18 %, y se sitúa en 17.623,7 puntos. En los primeros días del año, el IBEX avanza un 1,82 %.

El selectivo se ve afectado por la caída de la compañía proveedora de Servicios de Telecomunicaciones Cellnex, que se deja a esta hora en bolsa un 2,44 %, la mayor del IBEX, situándose el precio de la acción en 26,82 euros después de que el banco de inversión Goldman Sachs haya rebajado la calificación sobre la compañía de "comprar" a "neutral" y ha recortado el precio objetivo de la acción desde 46 euros a 31 euros.

Tras Cellnex, el valor que más cede en el IBEX es IAG, con el 1,95 %. Precisamente hoy se ha conocido que la compañía ha anunciado el nombramiento de José Antonio Barrionuevo como nuevo director financiero en sustitución de Nicholas Cadbury, que abandonará el grupo el próximo mes de junio tras un periodo de transición.

Con caídas que superan el 1 % se sitúan también Enagás, que cede el 1,79 %; Merlin, con el 1,65 %, y Banco Sabadell, con el 1,38 %.

En el extremo opuesto, con las mayores alzas se encuentran Puig, siguiendo la estela de subidas de ayer, con el 2,11 %; Fluidra, con el 1,21 %, y Repsol, con el 1,07 %.

Esta última compañía ha rebajado su subida respecto a la apertura, expectante ante la reunión que se celebra este viernes en EE.UU., para evaluar la situación del crudo en Venezuela, y a la que ha sido convocada entre las grandes petroleras.

A esta hora, el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,55 %, y se sitúa en 62,33 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de EE.UU., avanza el 0,62 %, hasta los 58,12 dólares el barril, antes de la apertura del mercado de EE.UU., cuyos futuros presentan un comportamiento casi plano, con caídas del 0,03 % para el Dow Jones y subida del 0,05 % para el S&P 500 y del 0,16 % para el Nasdaq.

Por su parte, las bolsas europeas mantienen las subidas de la apertura, de modo que París avanza el 0,71 %; Londres, el 0,48 %; Fráncfort, el 0,15 %, y Milán, el 0,11 %, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las grandes empresas europeas, escala el 0,99 %, con el euro depreciándose el 0,14 % y cambiándose a 1,164 dólares.

En Asia, el Nikkei de Tokio cerró con una subida del 1,61 %, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,92 %, el parqué de Shenzhen se anotó el 1,15 % y el Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,32 % después de que los datos de la inflación en China marcasen máximos de casi tres años en diciembre,

En esta sesión, el precio del oro mantiene una leve caída del 0,13 %, con el precio de la onza en 4.471,81 dólares, mientras que la plata recupera terreno tras las pérdidas de los días previos y sube el 1,36 %, hasta los 78,04 dólares.

La rentabilidad del bono alemán sigue cayendo hasta el 2,824 % y la del español hasta el 3,247 %, con la prima de riesgo situada por debajo de los 40 puntos básicos, en concreto en 38,4, en mínimos históricos del año 2008.

El bitcóin prosigue la corrección, cae el 0,93 %, y se encuentra en 90.350,9 dólares.

