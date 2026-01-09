Espana agencias

El IBEX cae 0,18 % penalizado por Cellnex e intenta mantener los 17.600 puntos

Guardar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, que abrió la sesión de este viernes superando el máximo histórico de cierre de ayer al situarse en 17.710 puntos, pasó a pérdidas y este mediodía se deja el 0,18 % penalizado por la caída de Cellnex, intentando mantenerse por encima de la cota de los 17.600 puntos,

A las 12:00 horas, el IBEX 35 se deja 31 puntos, el 0,18 %, y se sitúa en 17.623,7 puntos. En los primeros días del año, el IBEX avanza un 1,82 %.

El selectivo se ve afectado por la caída de la compañía proveedora de Servicios de Telecomunicaciones Cellnex, que se deja a esta hora en bolsa un 2,44 %, la mayor del IBEX, situándose el precio de la acción en 26,82 euros después de que el banco de inversión Goldman Sachs haya rebajado la calificación sobre la compañía de "comprar" a "neutral" y ha recortado el precio objetivo de la acción desde 46 euros a 31 euros.

Tras Cellnex, el valor que más cede en el IBEX es IAG, con el 1,95 %. Precisamente hoy se ha conocido que la compañía ha anunciado el nombramiento de José Antonio Barrionuevo como nuevo director financiero en sustitución de Nicholas Cadbury, que abandonará el grupo el próximo mes de junio tras un periodo de transición.

Con caídas que superan el 1 % se sitúan también Enagás, que cede el 1,79 %; Merlin, con el 1,65 %, y Banco Sabadell, con el 1,38 %.

En el extremo opuesto, con las mayores alzas se encuentran Puig, siguiendo la estela de subidas de ayer, con el 2,11 %; Fluidra, con el 1,21 %, y Repsol, con el 1,07 %.

Esta última compañía ha rebajado su subida respecto a la apertura, expectante ante la reunión que se celebra este viernes en EE.UU., para evaluar la situación del crudo en Venezuela, y a la que ha sido convocada entre las grandes petroleras.

A esta hora, el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,55 %, y se sitúa en 62,33 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de EE.UU., avanza el 0,62 %, hasta los 58,12 dólares el barril, antes de la apertura del mercado de EE.UU., cuyos futuros presentan un comportamiento casi plano, con caídas del 0,03 % para el Dow Jones y subida del 0,05 % para el S&P 500 y del 0,16 % para el Nasdaq.

Por su parte, las bolsas europeas mantienen las subidas de la apertura, de modo que París avanza el 0,71 %; Londres, el 0,48 %; Fráncfort, el 0,15 %, y Milán, el 0,11 %, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las grandes empresas europeas, escala el 0,99 %, con el euro depreciándose el 0,14 % y cambiándose a 1,164 dólares.

En Asia, el Nikkei de Tokio cerró con una subida del 1,61 %, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,92 %, el parqué de Shenzhen se anotó el 1,15 % y el Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,32 % después de que los datos de la inflación en China marcasen máximos de casi tres años en diciembre,

En esta sesión, el precio del oro mantiene una leve caída del 0,13 %, con el precio de la onza en 4.471,81 dólares, mientras que la plata recupera terreno tras las pérdidas de los días previos y sube el 1,36 %, hasta los 78,04 dólares.

La rentabilidad del bono alemán sigue cayendo hasta el 2,824 % y la del español hasta el 3,247 %, con la prima de riesgo situada por debajo de los 40 puntos básicos, en concreto en 38,4, en mínimos históricos del año 2008.

El bitcóin prosigue la corrección, cae el 0,93 %, y se encuentra en 90.350,9 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La vivienda se encarece en España un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea

Infobae

Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián

Infobae

El belga Eli Iserbyt pone fin a su carrera a los 28 años por problema fisico

Infobae

El Andorra y la Cultural, duelo de recién ascendidos que buscan afianzar la permanencia

Infobae

Sinner: Alcaraz y yo somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España