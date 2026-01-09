Espana agencias

El Gobierno lanza el primer registro oficial de espacio de datos confiables de España

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha un registro oficial de espacios de datos confiables, que supone el primer marco común en España para la creación de este tipo de entornos de una forma segura.

Se trata de la 'Lista de Confianza de Espacios de Datos', un registro que es voluntario y que identifica los espacios confiables en España, según han informado este viernes este departamento en una nota de prensa.

Para formar parte de la lista, se deben superar los filtros técnicos y de seguridad establecidos por el Ministerio y además inscribirse en el Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED).

El registro funciona de forma coordinada con el Plan de Impulso de los Espacios de Datos Sectoriales, que contempla una dotación de 500 millones y cuyo objetivo es potenciar la economía del dato en España.

Estas ayudas pueden solicitarse en la sede electrónica de Red.es hasta el 31 de marzo. EFECOM

EFE

