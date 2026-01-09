Espana agencias

El Füchse Berlín anuncia el fichaje del capitán del Barça Dika Mem en 2027

Barcelona, 9 ene (EFE).- El Füchse Berlín alemán anunció este viernes el fichaje del capitán del Barça Dika Mem, uno de los jugadores más determinantes del balonmano mundial, cuando acabe su contrato, el 30 de junio de 2027.

De este modo se pone fin a dos meses de especulaciones sobre el futuro del lateral francés, después de que fuentes del club catalán ya explicaran a EFE que el jugador no aceptaría la oferta de renovación que tenía sobre la mesa.

Mem, que llegó al Barça en verano de 2016, con 18 años, procedente del Tremblay francés, cerrará así más de una década como azulgrana, en la que ha conquistado tres Ligas de Campeones (2021, 2022 y 2024), además de todos los títulos nacionales, un palmarés que aún podría ampliar en el año y medio que le queda por delante.

El capitán azulgrana, ya concentrado con la selección francesa con el objetivo de revalidar el Campeonato de Europa logrado en 2024, ha firmado con el club berlinés un contrato por cuatro temporadas, hasta 2031, según reza el comunicado oficial.

En el Füchse Berlín formará una primera línea de élite junto a los daneses Mathias Gidsel, elegido mejor jugador del mundo en 2023 y 2024, y Simon Pytlick, cuyo fichaje para el verano de 2027 fue anunciado semanas atrás.

Mem, de 28 años, cuenta en su historial con la Triple Corona al haber sido campeón olímpico (Tokio 2021), Mundial (2017) y Europeo (2024). Más allá del aspecto económico, en su decisión ha pesado el reto deportivo de competir en la Bundesliga, considerada la mejor liga del mundo, en el cénit de su carrera deportiva. EFE

