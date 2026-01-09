El extécnico del Alavés Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular

São Paulo, 9 ene (EFE).- El extécnico del Alavés Luis Zubeldía, actual entrenador del Fluminense brasileño, se someterá este sábado a una intervención cardiovascular, reportó este viernes el club brasileño en una breve nota en la que no brindó detalles del diagnóstico.

Según el comunicado, tras la cirugía, los médicos evaluarán la necesidad de un tratamiento y, en ese caso, el entrenador argentino de 44 años deberá guardar reposo por un periodo de siete días. En caso contrario, retomará el mando de los entrenamientos el próximo lunes.

Zubeldía se encuentra al frente de la pretemporada del equipo carioca desde el 2 de enero. Sólo este jueves pudo contar con el plantel completo, cuando se incorporaron los futbolistas que disputaron la semifinal de la Copa del Brasil en diciembre.

A pesar de la incertidumbre sobre la presencia del preparador en el banquillo, el debut oficial del equipo será el próximo miércoles ante Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca.

Zubeldía llegó al banquillo tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025 tras su paso por el São Paulo, club al que dirigió durante 14 meses.

Durante su trayectoria como técnico, además de al Alavés, también entrenó a Lanús y Racing Club en su país, a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México y Independiente de Medellín de Colombia.

En el conjunto vasco apenas dirigió cuatro encuentros en la temporada 2017-2018, en la que relevó a su compatriota Mauricio Pellegrino, actual entrenador del Lanús. EFE