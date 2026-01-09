Espana agencias

El extécnico del Alavés Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular

Guardar

São Paulo, 9 ene (EFE).- El extécnico del Alavés Luis Zubeldía, actual entrenador del Fluminense brasileño, se someterá este sábado a una intervención cardiovascular, reportó este viernes el club brasileño en una breve nota en la que no brindó detalles del diagnóstico.

Según el comunicado, tras la cirugía, los médicos evaluarán la necesidad de un tratamiento y, en ese caso, el entrenador argentino de 44 años deberá guardar reposo por un periodo de siete días. En caso contrario, retomará el mando de los entrenamientos el próximo lunes.

Zubeldía se encuentra al frente de la pretemporada del equipo carioca desde el 2 de enero. Sólo este jueves pudo contar con el plantel completo, cuando se incorporaron los futbolistas que disputaron la semifinal de la Copa del Brasil en diciembre.

A pesar de la incertidumbre sobre la presencia del preparador en el banquillo, el debut oficial del equipo será el próximo miércoles ante Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca.

Zubeldía llegó al banquillo tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025 tras su paso por el São Paulo, club al que dirigió durante 14 meses.

Durante su trayectoria como técnico, además de al Alavés, también entrenó a Lanús y Racing Club en su país, a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México y Independiente de Medellín de Colombia.

En el conjunto vasco apenas dirigió cuatro encuentros en la temporada 2017-2018, en la que relevó a su compatriota Mauricio Pellegrino, actual entrenador del Lanús. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Generalitat de Cataluña pide prudencia por el viento, que deja rachas de hasta 135 km/h

Infobae

Las víctimas de abusos en la Iglesia recuerdan a los fallecidos en su reunión con Sánchez

Infobae

El portugués Centeno dice que será candidato para suceder a De Guindos en el BCE

Infobae

Kuki Zalazar prevé "un partido muy bonito en un estadio de Primera División"

Infobae

El Fundación Cajasol Andalucía sucumbe ante el poderío del Panionios griego (0-3)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares habla con Marco Rubio

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España