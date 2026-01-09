Espana agencias

El euro continúa a la baja y sigue por debajo de los 1,17 dólares

Berlín, 9 ene (EFECOM).- El euro tendió este viernes ligeramente a la baja y hacia las 16:00 horas GMT se cambiaba a 1,1640 dólares frente a los 1,1670 del jueves.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes el cambio de referencia del euro en 1,1642 , por debajo de los 1,1675 dólares de la víspera.

En general, la atención estaba dirigida a la publicación de los datos sobre el mercado laboral en EEUU. El que el aumento del empleo haya sido menor que el esperado puede dar impulsos a quienes son partidarios de que la Reserva Federal estadounidense acelere el proceso de rebajas de tipos de interés.

De otro lado, los datos de la producción en Alemania, mejores de lo esperado, no le dieron impulsos a la moneada única.

El movimiento es escaso y desde mediados del año pasado el euro se mueve en una franja estrecha con respecto al dólar.EFECOM

