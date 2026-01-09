El edificio de la explosión de Carabanchel estaba en obras para separar los tubos del gas

Madrid, 9 ene (EFE).- El edificio del distrito de Carabanchel en el que se ha producido una explosión en el que ha muerto una persona y otras nueve han sufrido heridas estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante.

La explosión se ha producido en el número 36 de la calle Azcoitia por causas que se están investigando y ha provocado la caída del forjado de la cubierta sobre la cuarta y última planta, en la que se encontraban los afectados.

Los bomberos evalúan la gravedad de los daños estructurales causados en el edificio y tratan de averiguar las causas de la explosión y si tienen que ver con la presencia de un andamio en l fachada.

Los vecinos del número 34 de la misma calle recibieron ayer un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36.

Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio. EFE

