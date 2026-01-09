El diputado de Compromís ve "avances" en la propuesta de financiación pero pedirá cambios

Madrid, 9 ene (EFE).- El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas.

"Desde Compromís estamos abiertos a negociar una propuesta que, a priori, mejora respecto la situación actual", ha dicho en declaraciones a EFE el diputado, integrado en el grupo Sumar, al que pertenecen otros partidos como IU, los comunes o Más Madrid.

En concreto, ha destacado que la nueva propuesta de financiación autonómica "reduce la brecha" entre las comunidades autónomas, algo que asegura que era una de las exigencias de Compromís, y otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, por lo que la considera un buen punto de partida.

"Con esos avances creo que hay posibilidades, a través de enmiendas, de llegar a un acuerdo importante que resuelva un problema que está arrastrándose trece años", ha añadido, aunque ha pedido cautela, a la espera de analizar con detalle las cifras.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes la nueva propuesta de financiación autonómica, que a continuación será debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles y luego será votada en el Congreso de los Diputados.

El diputado de Compromís ha insistido en que la propuesta no resuelve por completo el "problema de la infrafinanciación" de los valencianos, pero en su opinión lo mejora "sustancialmente", y ha avisado de que todavía no dan por perdida la condonación de la deuda de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de llegar hasta los 18.000 millones de euros.

Entre otros elementos positivos de la nueva propuesta, ha destacado que el nuevo sistema de financiación termina con las entregas a cuenta a las comunidades autónoma, lo que asegura que dará más liquidez para mejorar los servicios públicos, y también que se avanza en la cesión de tributos como el IRPF y el IVA.

Sobre el hecho de que el Gobierno haya comenzando a negociar con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que "estéticamente hubiese sido mejor empezar de una manera multilateral", aunque ha señalado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "es incapaz de liderar está cuestión porque está a las órdenes del trumpismo" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE

(foto)(vídeo)(audio)