Espana agencias

El diputado de Compromís ve "avances" en la propuesta de financiación pero pedirá cambios

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas.

"Desde Compromís estamos abiertos a negociar una propuesta que, a priori, mejora respecto la situación actual", ha dicho en declaraciones a EFE el diputado, integrado en el grupo Sumar, al que pertenecen otros partidos como IU, los comunes o Más Madrid.

En concreto, ha destacado que la nueva propuesta de financiación autonómica "reduce la brecha" entre las comunidades autónomas, algo que asegura que era una de las exigencias de Compromís, y otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, por lo que la considera un buen punto de partida.

"Con esos avances creo que hay posibilidades, a través de enmiendas, de llegar a un acuerdo importante que resuelva un problema que está arrastrándose trece años", ha añadido, aunque ha pedido cautela, a la espera de analizar con detalle las cifras.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes la nueva propuesta de financiación autonómica, que a continuación será debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles y luego será votada en el Congreso de los Diputados.

El diputado de Compromís ha insistido en que la propuesta no resuelve por completo el "problema de la infrafinanciación" de los valencianos, pero en su opinión lo mejora "sustancialmente", y ha avisado de que todavía no dan por perdida la condonación de la deuda de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de llegar hasta los 18.000 millones de euros.

Entre otros elementos positivos de la nueva propuesta, ha destacado que el nuevo sistema de financiación termina con las entregas a cuenta a las comunidades autónoma, lo que asegura que dará más liquidez para mejorar los servicios públicos, y también que se avanza en la cesión de tributos como el IRPF y el IVA.

Sobre el hecho de que el Gobierno haya comenzando a negociar con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que "estéticamente hubiese sido mejor empezar de una manera multilateral", aunque ha señalado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "es incapaz de liderar está cuestión porque está a las órdenes del trumpismo" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE

(foto)(vídeo)(audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos dos hombres por un violento atraco frustrado en Águilas (Murcia)

Infobae

Hansi Flick: “Tengo buenas sensaciones”

Infobae

Urtasun tacha a Feijóo de "mentiroso compulsivo" por su declaración judicial sobre la dana

Infobae

Svitolina-Jovic y Eala-Wang, semifinales en Auckland

Infobae

Badalona acogerá la Final a Cuatro de la Liga de Campeones entre el 7 y el 9 de mayo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los agricultores catalanes critican el

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España