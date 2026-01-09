Espana agencias

El 'Cuti' Romero, sancionado con un partido extra y 50 000 libras de multa

Londres, 9 ene (EFE).- El defensa argentino Cristian Romero, defensa del Tottenham Hotspur, ha recibido un partido extra de sanción y 50 000 libras (55 000 euros) de multa por su comportamiento en el partido contra el Liverpool, según informó este viernes la Federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El 'Cuti' fue expulsado por doble amarilla, una por protestar en el minuto 66 y otra por patear al jugador del Liverpool Ibrahima Konaté cuando este estaba en el suelo.

Romero ha admitido ante la Federación un cargo por abandonar de forma impropia el terreno de juego. Además, también fue acusado de dirigirse de manera impropia al colegiado.

De este modo, la FA ha decidido prorrogar un partido la sanción del defensa e imponerle una multa de 50 000 libras.

Romero ya cumplió el primer partido de sanción el pasado 28 de diciembre contra el Crystal Palace. EFE

