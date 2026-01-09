Espana agencias

El colista Mirandés regresa a Anduva para recibir a un Almería al alza

Miranda de Ebro (Burgos)/Almería, 9 ene (EFE).- Después de varios meses de obras en la nueva tribuna del estadio Anduva, el colista Mirandés regresará este próximo sábado (14.00 horas) a su feudo para recibir a un Almería en alza, al asalto del ascenso directo, en el último partido de la primera vuelta.

Tras jugar sus citas como local en el estadio Mendizorroza, cedido por el Alavés desde el inicio de la temporada, los mirandeses retornan a su feudo en un partido cargado de simbolismo y exigencia competitiva, con el valor añadido que supone hacerlo en un terreno donde de se hacen más fuertes y los rivales notan la presión.

El equipo que dirige Jesús Galván afronta este duelo con la motivación que supone el reencuentro con su afición y en su hábitat natural, un Anduva que siempre ha sido sinónimo de intensidad, presión ambiental y puntos clave en la lucha por los objetivos, hasta el punto de haberse convertido en su mejor 'fichaje' de invierno.

Galván cuenta con varias bajas sensibles, puesto que Postigo no estará disponible por lesión, Martín Pascual cumplirá ciclo de tarjetas y Petit está sancionado tras ver la roja directa en el encuentro de la pasada semana ante el Éibar, lo que le obligará a recomponer su once, especialmente en el apartado defensivo y en la medular.

El técnico rojillo permanece a la espera de poder contar con los tres nuevos refuerzos: Selvi Clua, procedente del Almería, Jorge Cabello y Javi Hernández.

El Almería llega a Miranda de Ebro con la posibilidad de empatar en lo más alto de la clasificación con el Racing de Santander, aunque sea de forma provisional al jugar antes que los cántabros, por lo que afronta la cita como una prueba de carácter y mentalidad.

El cuadro que dirige Joan Francesc Ferrer 'Rubi' afronta el compromiso mermado por las bajas tras la marcha a su rival demañana de Selvi Clua, mientras Bonini y Chumi continúan lesionados y Lopy y Pedro Fidel se han sumado a la enfermería.

Se acumulan bajas especialmente en la zaga, como ya se evidenció ante el Granada, por lo que 'Rubi' gestiona alternativas para acompañar a Nelson Monte, tras decisiones recientes que alteraron el once.

Aridane parte en desventaja, mientras Baba, Dzodic o incluso Chirino y Álex Muñoz aparecen como opciones para recomponer el eje.

La convocatoria ofrece algo más de alivio en ataque. La llegada de Thalys amplía recursos, mientras Soko no estará disponible tras competir con Camerún. Rubi mantiene certezas con Arribas y Embarba como fijos y una pugna en la banda derecha entre Puigmal y Baptistao.

- Alineaciones probables:

Mirandés: Nikic, Hugo Novoa, Adrián Pica, Íker Córdoba, Medrano, Tamarit, Bauzá, Thiago Helguera, Pablo Pérez, Alberto Marí y Carlos Fernández.

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Baba, Álex Muñoz; Dzodic, Guedes; Baptistao, Arribas, Embarba; y Thalys.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (C. vasco)

Estadio: Municipal de Anduva.

Hora: 14.00. EFE

