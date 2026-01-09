Espana agencias

El Ciencias Sevilla y el Liceo Francés reanudan este fin de semana la División de Honor

Madrid, 09 ene (EFE).- El próximo sábado 10 de enero, el Ciencias de Sevilla recibirá en casa al Liceo Francés en busca de asaltar los puestos de play-off en la séptima jornada de la División de Honor de rugby tras el parón navideño.

El partido entre el Ciencias y el Liceo Francés, una de las revelaciones de la presente temporada, se plantea como uno de los partidos de la jornada en los que ambos clubes, empatados a puntos en la clasificación, se enfrentarán por la lucha por entrar en un play-off marcado en la clasificación por El Salvador que descansa en esta jornada.

El resto de partidos se disputarán este domingo empezando por la UE Santboiana y el CR La Vila que se disputará en Sant Boi de Llobregat. Los locales tienen el objetivo de salir de los últimos puestos de la tabla ante un equipo alicantino que tratará de hacerse un hueco entre las dos primeras posiciones.

Le sigue el encuentro entre el VRAC de Valladolid y el Complutense Cisneros en el Pepe Rojo (Valladolid) donde ambos equipos buscan consolidarse en los puestos de play-off con tan solo seis puntos de diferencia entre ambos.

El BM Alcobendas se medirá ante el AMPO Ordizia en Las Terrazas (Madrid), los locales parten como favoritos ante un Ordizia que competirá con la Santboiana por salir de los puestos colistas de la competición.

La jornada la cerrará el Burgos frente al FC Barcelona en el Bienvenido Nieto (San Amaro, Burgos). Tras la debacle en Copa del Rey, los burgaleses encabezan la tabla y ponen toda la carne en el asador para alzarse por primera vez en su historia con el titulo liguero mientras que el conjunto barcelonés sale con la mente puesta en acabar con su mala racha en la que acumula ya tres derrotas consecutivas. EFE

