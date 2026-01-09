El CAC-40 termina la sesión con un récord tras ganar el 1,44 % al cierre

París, 9 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, logró este viernes un máximo histórico al terminar la sesión en los 8.362,09 puntos, tras ganar el 1,44 % al cierre.
El CAC-40, que engloba a 40 grandes empresas de Francia y que cotiza desde 1988, pulverizó el anterior récord de puntuación al cierre que databa de 2024.
Los grupos de lujo L'Óreal (6,32 %) y Hermès (3,74 %) y el banco BNP Paribas (5,70 %) encabezaron las subidas del parqué parisino. EFECOM
