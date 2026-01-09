El belga Eli Iserbyt pone fin a su carrera a los 28 años por problema fisico

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El belga Eli Iserbyt, campeón de Europa de ciclocrós en 2020 y de Bélgica en 2024, ha anunciado su retirada aquejado de una lesión persistente en la arteria ilíaca que le ha obligado a pasar por tres intervenciones quirúrgicas.

Iserbyt (Kortrijk, 28 años), una de las referencias del ciclocrós en la última década, anunció en sus redes sociales una decisión que llega por recomendación médica.

"Siempre he compartido los buenos momentos con ustedes, pero también quería compartir este. Lamentablemente, ya no me es posible continuar mi carrera", ha señalado.

El belga cosechó numerosos éxitos, incluyendo dos títulos mundiales sub-23. Entre la élite, fue campeón de Europa en 2020 y campeón de Bélgica en 2024. También compitió en varias rondas de la Copa del Mundo, incluyendo siete durante la temporada 2021-2022. Su última victoria fue en Amberes, por delante de Laurens Sweeck y su ahora excompañero de equipo Michael Vanthourenout.

Ha sido una decisión médica concluyente tras varias consultas especializadas que le recomiendan no seguir practicando el ciclismo ni de forma recreativa ni al máximo nivel, según explica el corredor, afectado por una situación que llevaba meses condicionando marcando su trayectoria deportiva.

La lesión concreta de Iserbyt es una endofibrosis de la arteria pélvica, según explica en Sporza Roel Beelen, cirujano vascular del Hospital Azorg de Aalst, quien intervino al ciclista.

Esta lesión también ha afectado a otros corredores que debieron ser intervenidos, como Fabio Aru, Pauline Ferrand-Prévot, Steven Kruijswijk, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Zdenek Stybar ....

Todos se sometieron a cirugía por un estrechamiento de la arteria pélvica, un problema que cada vez afecta más al pelotón.

En su carrera profesional Iserbyt firmó un total de 54 victorias, con dos títulos de la Copa del Mundo, dos generales de la Superprestige y cuatro triunfos en la X2O Badkamers Trofee. EFE