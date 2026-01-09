El Barcelona vuelve a la acción ante el Madrid CFF con Mapi y Ona de regreso

Barcelona, 9 ene (EFE).- El Barcelona, líder de la Liga F Moeve, recibe este sábado (19:00 CET) al séptimo clasificado, el Madrid CFF, en el que será el primer partido del año con las defensas Mapi León y Ona Batlle ya recuperadas de sus respectivas lesiones y disponibles para el técnico Pere Romeu.

Mapi León, que se perdió el último partido del 2025 ante el Deportivo Alavés por una contusión en el tobillo, y Batlle, con una pequeña rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha que le impidió jugar el tramo final de 2025, ya completaron el entrenamiento solidario a puertas abiertas que el club organizó en la víspera del Día de Reyes.

La vuelta de ambas suponen un alivio para el preparador catalán, que ve aligerada la enfermería de cara a un arranque de 2026 exigente: en apenas ocho días, el Barcelona disputará tres partidos de Liga F (Madrid CFF, Atlético de Madrid y Alhama ElPozo) y, poco después, afrontará el primer título de la temporada, la Supercopa de España, que se celebrará del 20 al 25 de enero en Castellón.

"Este pequeño parón nos permite poner la cabeza en los partidos que se avecinan. Son encuentros duros y exigentes, y nos jugamos un título al final de este mes. Trataremos de gestionar bien las rotaciones y dar minutos a todas, para que lleguemos lo más descansadas posible", ha subrayado Pere Romeu antes del último entrenamiento.

El cuadro azulgrana buscará retomar las buenas sensaciones con las que cerró 2025, tras asegurar su pase directo a los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmar su clasificación para los cuartos de la Copa de la Reina y mantener los siete puntos de ventaja en la Liga F frente al Real Madrid.

La que todavía no volverá a la lista es Salma Paralluelo, que lleva fuera de los terrenos de juego desde finales de octubre debido a una lesión en el ligamento medial de la rodilla izquierda sufrida en un partido de la Liga de Naciones. Aunque ya entrena con el grupo, Romeu opta por la prudencia para apurar los últimos plazos de recuperación.

"Su recuperación está yendo bastante bien. Hoy veremos cómo responde en la sesión; es posible que la complete, aunque aún no podemos confirmar cuándo volverá a los terrenos de juego. Va por buen camino", ha señalado el técnico catalán.

Su baja se une a las ya conocidas de Cata Coll, Patri Guijarro, que ya ha entrenado en solitario sobre el césped, y Aitana Bonmatí para afrontar el primer examen del año, ante el Madrid CFF, que también cerró 2025 asegurando su presencia entre los ocho mejores de la Copa de la Reina tras vencer al Eibar (3-2).

El conjunto madrileño mantiene un buen rendimiento como visitante, con cuatro victorias y dos derrotas. Sus principales amenazas son la delantera serbia Allegra Poljak, autora de cuatro goles esta temporada, y su presión alta, siendo el segundo equipo de la Liga F que más balones recupera en campo contrario.

"Es un equipo duro y exigente, que presiona mucho con marcajes individuales. Además, cuando defiende cerca de su área lo hace con gran intensidad: marcan de cerca, agarran con fuerza y complican mucho las opciones de centros desde la laterales", ha opinado Romeu.

Ante la exigente 'cuesta de enero', Romeu podría apostar por rotaciones para dosificar esfuerzos. Así, no sería de extrañar que alguna de las jugadoras jóvenes, como la centrocampista Clara Serrajordi o las laterales Carla Julià y Aïcha Cámara, puedan entrar en el once inicial para tratar de alargar el invicto en el estadio Johan Cruyff. EFE

