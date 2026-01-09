Espana agencias

El Athletic, con Yuri en el grupo, regresa al trabajo tras la derrota de la Supercopa

Bilbao, 9 ene (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha regresado este viernes al trabajo, tras la derrota en la Supercopa frente al FC Barcelona, con Yuri Berchiche, baja desde hace tres semanas por una lesión muscular, trabajando con el grupo de suplentes.

En los quince minutos abiertos a los medios de comunicación se ha visto al lateral ejercitándose con aparente normalidad con los futbolistas que no jugaron de inicio ante el conjunto azulgrana mientras los titulares realizaban la sesión de recuperación post-partido en el interior de las instalaciones.

Mientras, en otro de los campos ha realizado carrera continua Aymeric Laporte, a quien le resta aún alguna semana más para recuperarse plenamente de la lesión muscular que le tiene fuera del equipo desde hace un mes.

Además de los titulares y de los lesionados de larga duración -Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi- tampoco ha salido al exterior Mikel Vesga. El centrocampista fue baja de última hora en la Supercopa por unas molestias en la zona lumbar que sufrió la víspera del partido.

El plan de trabajo del equipo rojiblanco para los próximos días contempla otras tres sesiones enfocadas a preparar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes en el Reino de León (21.00 horas) frente a la Cultural Leonesa que dirige 'Cuco' Ziganda.

Las de mañana, sábado, y el domingo serán a partir de las 11.00 y la del lunes, víspera del encuentro, a las 15.00 después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde en Lezama.

Tras el partido de León los futbolistas disfrutarán de descanso el miércoles antes de preparar el jueves y el viernes la visita del sábado al Mallorca correspondiente a la vigésima jornada, primera de la segunda vuelta. EFE

