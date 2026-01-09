Espana agencias

EH Bildu valora la liberación de presos tras reunirse con la embajadora de Venezuela

San Sebastián, 9 ene (EFE).- EH Bildu ha valorado este viernes "el gesto realizado en las últimas horas por el Gobierno bolivariano con la liberación de personas presas", entre ellas los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, tras una reunión que su secretario de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, ha mantenido con la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado.

Elejabarrieta ha expresado la "solidaridad" de la formación soberanista con el pueblo venezolano, y ha vuelto a denunciar "los ataques de Estados Unidos contra su territorio".

"EH Bildu continúa trabajando en favor de la paz, la soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos, reafirmando que el diálogo y la diplomacia son herramientas más eficaces para ello", destaca la coalición abertzale en una nota. EFE

EFE

