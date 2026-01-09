Espana agencias

Eagles-49ers y Steelers-Texans acaparan luces en una pareja ronda de comodines de NFL

Guardar

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- Los duelos que sostendrán los campeones Philadelphia Eagles contra los San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers ante los Houston Texans acaparan los reflectores entre los seis partidos de la ronda de comodines de la NFL.

El domingo, los Eagles iniciarán el camino a su segundo Super Bowl consecutivo cuando reciban a los 49ers, que pese a las múltiples lesiones que han sufrido sus figuras defensivas lucen como un peligroso contendiente en la Conferencia Nacional.

Philadelphia, que es dirigido por Nick Sirianni, basa su fortaleza en la agresiva línea que está bajo las órdenes de Vic Fangio, coordinador defensivo, que fue determinante para ganar el Super Bowl LIX de febrero de 2025.

Fangio construyó un grupo sólido que se caracteriza por su alta presión al quarterback, además, es la defensiva número cinco contra el pase. Sumaron 11 intercepciones en pases cortos e intermedios, junto con Chargers, el mejor registro de la liga.

Será una dura muralla para el ataque de los gambusinos, en los que Brock Purdy dio grandes exhibiciones en el cierre de la campaña regular, sin olvidar que por tierra cuentan con el poder de Christian McCaffrey, uno de los mejores corredores de la NFL.

El lunes, en otro esperado duelo, los Steelers, liderados por el veterano de 42 años Aaron Rodgers, campeón en el Super Bowl XLV, son ligeramente favoritos para derrotar a los Texans, que comanda CJ Stroud, pasador de 24 años, que buscará avanzar por tercer año consecutivo a la ronda divisional en la Conferencia Americana.

Tanto Pittsburgh, del 'coach' Mike Tomlin, como Houston, dirigido por DeMeco Ryans, gustan de un fútbol americano clásico, de mucha fuerza.

Los Texans tienen una defensiva de elite, fueron la número uno yardas totales y la segunda que menos puntos permitió. Los Steelers tienen una ofensiva terrestre top cinco a la hora de llevar el balón dentro de los tackles.

La ronda de comodines de la NFL arrancará este sábado, cuando los Carolina Panthers reciban a Los Angeles Rams.

El equipo del entrenador Sean McVay es favorito para superar a los Panthers gracias a la eficiencia mostrada por Matthew Stafford, candidato al MVP de la temporada, que en el año acumuló 42 envíos de anotación por sólo siete intercepciones.

En otro duelo, los Chicago Bears visitarán a Green Bay Packers, en una de las rivalidades más añejas de la NFL, que data de 1921.

El domingo, además del Eagles-49ers, los Jacksonville Jaguars se medirán a los Buffalo Bills y los New England Patriots se eliminarán contra Los Angeles Chargers.

Partidos de la ronda de comodines de la NFL:

Sábado 10.01: Panthers-Rams, Bears-Packers.

Domingo 11.01: Jaguars-Bills, Eagles-49ers, Patriots-Chargers.

Lunes 12.01: Steelers-Texans.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CC rechaza los "favores políticos” en la nueva financiación autonómica y se opondrá a ella

Infobae

Merz celebra el respaldo a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur

Infobae

Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Pilar Bernabé exige responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo por sus contradicciones ante la justicia, lo acusa de faltar a la verdad durante meses y le recuerda su promesa usando la frase: "La puerta ya sabe dónde está

Bernabé ve a Feijóo "retratado"

El Gobierno refuerza con nuevas medidas el plan de control de calidad del aceite de oliva

Infobae

La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

El responsable de Hacienda en Galicia expresa su rechazo a las conversaciones entre el Ejecutivo central y Esquerra, alertando sobre posibles perjuicios para el conjunto territorial y pidiendo transparencia antes de avanzar en la revisión de la financiación autonómica

La Xunta critica que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España