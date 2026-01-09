Espana agencias

Dos mujeres, madre e hija, heridas de gravedad en una agresión en Calella (Barcelona)

Guardar

Barcelona, 9 ene (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión sufrida este jueves por dos mujeres, madre e hija, en Calella (Barcelona), que se encuentran en estado grave ingresadas en un centro hospitalario.

Fuentes de la policía catalana han informado a EFE de que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas en el domicilio de las víctimas, y que no descartan que se trate de un caso de violencia machista. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bruno Mars anuncia gira con su álbum 'The Romantic Tour' que incluye una parada en Madrid

Infobae

El Nikkei repunta un 1,61 % espoleado por los buenos resultados de la matriz de Uniqlo

Infobae

La plata supera los 77 dólares con una subida del 0,47 % tras las caídas de ayer

Infobae

Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Infobae

Los pros y los contras de Mercosur para la agroalimentación española

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España