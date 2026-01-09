Dos mujeres, madre e hija, heridas de gravedad en una agresión en Calella (Barcelona)

Barcelona, 9 ene (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión sufrida este jueves por dos mujeres, madre e hija, en Calella (Barcelona), que se encuentran en estado grave ingresadas en un centro hospitalario.

Fuentes de la policía catalana han informado a EFE de que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas en el domicilio de las víctimas, y que no descartan que se trate de un caso de violencia machista. EFE