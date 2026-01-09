Espana agencias

Diallo se recupera tras dos partidos de baja y estará disponible ante el Castellón

Granada, 9 ene (EFE).- El lateral francés del Granada, Baila Diallo, se ha recuperado de las molestias físicas que le impidieron jugar los dos últimos partidos y estará disponible para el choque que jugarán el domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Castellón.

Diallo, que es pieza clave en los planes del técnico José Rojo ‘Pacheta’, presentó problemas musculares tras las vacaciones navideñas y no jugó ni el pasado fin de semana en liga ante el Almería ni el martes en Copa contra el Rayo Vallecano.

El lateral galo ya ha entrenado con normalidad al mismo ritmo que sus compañeros en los últimos días y estará disponible para el encuentro que su equipo disputará el domingo como local frente al Castellón.

Pacheta mantiene para ese duelo las bajas del portero Luca Zidane, que sigue con Argelia en la Copa de África, del medio camerunés Martin Hongla, que está lesionado y ultima su pase al Aris griego, y del lateral Pau Casadesús, también lesionado.

Además, está sancionado por acumulación de amonestaciones el medio Rubén Alcaraz y es duda para el choque el extremo senegalés Suleymane Faye, cuyo traspaso al Sporting de Portugal tratar de cerrar en estos días el club rojiblanco y el luso.EFE

