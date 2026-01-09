Espana agencias

Detenido por amenazar de muerte a su expareja tras forzar la puerta de su casa en Málaga

Málaga, 9 ene (EFE).- Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga después de que presuntamente amenazara de muerte a su expareja tras forzar la cerradura de su domicilio, horas más tarde de que la víctima presentara una denuncia.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Puerto de la Torre, cuando una llamada a la sala del 092 alertó de que una mujer estaba encerrada en la terraza de una vivienda para evitar una agresión por parte de su expareja, ha informado este viernes la Policía Local en un comunicado.

Una patrulla se dirigió al lugar y comprobó que había una mujer y dos jóvenes en la terraza de un inmueble, mientras que la puerta de acceso al domicilio se encontraba cerrada con las llaves puestas por fuera.

Al llamar a la puerta, uno de los jóvenes abrió a los policías, que se entrevistaron con la víctima, quien relató que la pareja se encuentra en trámites de divorcio y que el hombre lleva un tiempo acosándola y amenazándola de muerte, por lo que unas horas antes interpuso una denuncia que motivó que se activara una orden de detención.

A pesar de la situación, el individuo se personó en el domicilio de la mujer y accedió al mismo forzando la cerradura.

Una vez en el interior, la amenazó de muerte, por lo que la víctima se refugió junto a su hija y su yerno en la terraza, mientras que el otro hijo en común también se encerró en su habitación por miedo a ser agredido.

Los agentes localizaron al individuo en el baño de la vivienda y procedieron a su detención. EFE

