Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Madrid, 9 ene (EFE).- Said Aurelio Cabrera Abraham, exmilitar venezolano y considerado estrecho colaborador del exjefe de Inteligencia del régimen chavista Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, ha sido detenido en Qatar en virtud de una orden de detención a efectos de extradición cursada por un juzgado de la Audiencia Nacional.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la policía qatarí logró detenerle el pasado 9 de diciembre en cumplimiento de dicha orden internacional de detención del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que le investiga por un complejo entramado de blanqueo y al menos dos operativas para saquear fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Una de ellas consistió en la compra de vehículos por el doble de su valor, y la otra en la implantación de un sistema de videovigilancia, cuyos fondos, más de seis millones de euros, supuestamente acabaron en cuentas bajo su control.

La investigación a este exmilitar venezolano se encuadra en la causa que abrió este juzgado en 2021, y que se declaró secreta, a raíz de las confesiones que prestó de forma voluntaria el Pollo Carvajal antes de ser extraditado desde España a Estados Unidos por delitos de narcotráfico en el seno del llamado Cártel de los Soles.

Carvajal aportó entonces documentación al anterior titular de este juzgado, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, sobre supuestas irregularidades en pagos de la petrolera venezolana PDVSA a personas vinculadas al régimen chavista y a exdirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero.

En esta causa, y con relación presuntamente a la venta fraudulenta de coches, fue detenido en 2024 el empresario José Roberto Rincón y otra persona en una operación contra el blanqueo de fondos vinculados al régimen de Venezuela, en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.

El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En aquella operación, según 'El País', también fue registrado un inmueble de Said Cabrera en Portugal, si bien no se dio entonces con su paradero y el Juzgado ordenó su detención a efectos de extradición. EFE

