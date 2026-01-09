Deco: "Cancelo es un grandísimo jugador y nos da soluciones que no teníamos antes"

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha defendido este viernes el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo, a quien considera "un grandísimo jugador" y del que dice que aportará al equipo "soluciones" que actualmente no tiene.
Mientras Cancelo espera en Lisboa a que el Barça cierre el acuerdo de cesión hasta final de temporada con el Al-Hilal saudí para volar a Barcelona y pasar la revisión médica, Deco ha atendido a los periodista desplazados a Yeda para cubrir la Supercopa de España.
Allí ha recordado que en el mercado de invierno "lo que importa es mejorar la calidad de la plantilla" y que Cancelo, pese a no ser el central deseado por Hansi Flick, es un jugador de "nivel" que aportará calidad.
"No es un tema de centrales. Nosotros estamos recuperando a Ronald (Araujo, que lleva dos meses y medio de baja por un problema de salud mental) y Cancelo te permite que Eric (García) no tenga que jugar de lateral, que muchas veces ha tenido que hacerlo, o que en algún momento o ante alguna dificultad, Kounde pueda pasar al centro", ha argumentado.
Además, Deco ha recordado que se trata de "una operación que difícilmente se podría haber hecho" en otras circunstancias: "Ahora, el jugador tiene un acuerdo para poder salir, está loco por el Barça y siempre que ha venido ha sido bajándose el sueldo". EFE