David Martín: "En el deporte de élite, si no te reinventas, te vas para atrás"

Francisco Ávila

Barcelona, 9 ene (EFE).- El técnico David Martín (Barcelona, 1977), el seleccionador que llevó a España a la consecución del último Mundial (2025) y el último Europeo (2024), cree que el secreto para seguir arriba estriba en "la reinvención" del juego, porque en el caso contrario "te vas para atrás".

Desde que llegó a la selección en 2016, salvo una medalla olímpica, España ha conseguido todos los títulos posibles y a partir de este sábado en Belgrado, defiende el título conquistado en Croacia en 2024.

En una conversación telefónica con EFE desde la capital serbia, Martín recuerda que España es "un equipo que le gusta innovar y que no tiene miedo a los cambios".

"Los jugadores son valientes, en cada campeonato intentamos sacar algo nuevo, y ellos son propensos a probar cosas nuevas. Es muy importante reinventarte. En el deporte de élite si no vas mejorando año a año te vas para atrás, por lo tanto siempre tenemos que ser capaces de reinventarnos sin perder nuestra identidad, que ha sido la clave en los últimos años", ha explicado.

España, que jugará su primera gran competición sin Felipe Perrone, debutará ante Israel este sábado, y en el grupo de la primera fase figuran Serbia, el potente equipo local, y Países Bajos. Los tres primeros pasan a la siguiente fase y se arrastran los resultados.

"Llegamos bien, estos campeonatos en medio de la temporada son un poco inciertos, porque la preparación es corta, pero hemos llevado bien la preparación. Además llegamos sin lesiones", apunta Martín.

El seleccionador no cree que su equipo sienta presión por los últimos títulos conquistados. "La presión interna ha sido grande. Sabemos que somos uno de los favoritos, pero no creo que seamos el máximo favorito, porque hay mucha igualdad", ha dicho.

Por eso considera que si España "hace las cosas bien", entonces tiene "muchas opciones de estar en la lucha por las medallas", aunque recuerda: "La presión es más interna que no la que sentimos externamente".

Además, Martín reivindica la calidad de los suyos, con tres jugadores instalados en el 'top 10' Mundial y con el mejor jugador actual de waterpolo en sus filas: Álvaro Granados.

"Eso demuestra el potencial del equipo. Cada vez jugadores españoles tienen más ofertas del extranjero, lo que quiere decir que se les valora mucho. Tenemos a Álvaro (Granados) en el equipo más potente del Mundo que es Recco; Miguel (de Toro) en Ferencvaros, (Marc) Larumbe en Marsella... Esto indica que el jugador español está creciendo mucho y es un orgullo, porque demuestra que el trabajo que se hace desde la base es muy bueno", ha resumido.

En cuanto al Europeo, David Martín ve una competición "muy, muy igualada" con un paquete de "cinco o seis favoritos", aunque con Serbia "con un plus de favoritismo, porque los dos últimos europeos que ha jugado en Belgrado los ha ganado".

"Luego, están los balcánicos (Croacia, Montenegro), además de Italia, que viene con un equipo muy rejuvenecido, y serán muy peligrosos. Después están Hungría y Grecia. Para mí, Grecia tiene mucho potencial, es uno de los equipos que a corto o largo plazo va a ganar algún campeonato, que es lo que les falta", ha opinado.

En cuanto a la piscina en la que se disputará la competición, que albergará a más de 13.000 espectadores en el Belgrado Arena, Martín la ha calificado de "increíble".

"Por desgracia, no estamos acostumbrados a esto, pero venir aquí y jugar el segundo partido con los anfitriones y la piscina a tope, es una motivación extra. Lo tenemos que vivir como algo para disfrutar, no para sentir una presión añadida", ha concluido. EFE

