Espana agencias

Cuarto clásico consecutivo por el título en Arabia Saudí

Guardar

Óscar Maya Belchí

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Arabia Saudí tendrá este domingo, 11 de enero, su cuarta final entre FC Barcelona y Real Madrid. El gran anhelo del país se hizo realidad por primera vez en 2023 y, desde entonces, no ha dejado de ocurrir. Partidos que dejaron una lucha por el título sin tensión hasta el final, con dos victorias claras de los azulgrana, que defienden título, y otra de los madridistas.

En la sexta edición del torneo, con semifinales y final, que se disputa en Arabia Saudí, con tres fases finales en Riad y tres, incluyendo la actual, en Yeda, el clásico se ha dado en cinco de ellas.

El primer año, en 2020, no se dio ya que el Real Madrid se impuso al Valencia 1-3 en semifinales y el Atlético eliminó al Barça 2-3. En 2021 se disputó en España, en el estadio de la Cartuja de Sevilla, debido a la pandemia del coronavirus y, en su vuelta a la península arábiga, en 2022, el clásico se disputó en semifinales, con victoria madridista en la prórroga con gol de Fede Valverde.

El partido de más tensión en el marcador para ambos equipos, ya que en los siguientes tres años, en sendas finales, el resultado y el juego distó de ser igualado. El Barça de Xavi se impuso 1-3 en 2023, el Real Madrid de Ancelotti 4-1 en 2024 y el Barça de Flick goleó 5-2 en la pasada edición de 2025, en la que al descanso ya ganaba por un gol a cuatro.

Y en 2026 vuelven a verse las caras ambos equipos, que son los favoritos por el público local, con amplia diferencia respecto al resto de participantes, y lo hacen en momentos bien diferentes.

El FC Barcelona se clasificó a la final tras golear 5-0 al Athletic Club, mientras que el Real Madrid venció por 1-2 a un Atlético de Madrid que dispuso de ocasiones para forzar los penaltis, pero que falló ante la portería de Thibaut Courtois.

Aún así, un clásico tiene entidad propia, más allá del momento de ambos equipos, y este domingo, desde las 20:00 horas CET (-1 GMT), Barcelona y Real Madrid se jugarán el primer título de la temporada en el cuarto clásico en una final en Arabia Saudí, el undécimo en la historia del torneo, con un balance global en los precedentes de siete triunfos y para el Real Madrid y tres para el Barça.

1988: Real Madrid - Barcelona (2-0 y 1-2)

1990: Real Madrid - Barcelona (1-0 y 4-1)

1993: Real Madrid - Barcelona (3-1 y 1-1)

1997: Real Madrid - Barcelona (1-2 y 4-1)

2011: Barcelona - Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid - Barcelona (3-2 y 2-1)

2017: Real Madrid - Barcelona (1-3 y 2-0)

. Sistema fase final:

2023: Barcelona - Real Madrid (3-1)

2024: Real Madrid - Barcelona (4-1)

2025: Barcelona - Real Madrid (5-2). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza sobre la gestión de la dana

Infobae

Teka y sindicatos inician el periodo de consultas del ERE, que afecta a 99 empleados

Infobae

El PP citará a Zapatero en el comisión Koldo del Senado por el rescate a Plus Ultra

Infobae

Gestamp mejora las condiciones aplicables a 1.700 millones de euros de deuda corporativa

Infobae

La Bolsa española ralentiza la subida al 0,23 % y pierde los 17.700 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”