Coudet: Nuestro objetivo es salvar la categoría y estamos mejor que el año pasado

Vitoria, 9 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, consideró este viernes que su objetivo es “salvar la categoría” y matizó que el equipo está “mejor” que el año pasado.

El técnico argentino repasó la situación de su equipo y no consideró que están en crisis, tras lograr sólo 4 puntos de los últimos 21 posibles. Coudet defendió la trayectoria de su equipo en rueda de prensa y manifestó que la realidad del equipo es que es uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

“Ya tenemos dos puntos más que la temporada pasada en la misma etapa y todavía queda un partido por jugar y ya hemos pasado la tercera ronda de Copa del Rey. ¿Cuál es la crisis? Pregunto yo”, opinó el 'Chacho' Coudet.

“No estamos en la misma situación que el año pasado, ni mucho menos y sí con muchas más dificultades”, afirmó el Chacho, en relación con las circunstancias que le han ocurrido al equipo a lo largo de la primera vuelta que le han dejado con un plantel corto.

“Para hacer un segundo equipo tengo que llamar a cinco jugadores del filial”, recordó Coudet, que no cuenta ni con Maras, ni Mariano, ni Diarra, y Garcés está sancionado.

Sin embargo, recalcó que estas decisiones no afectan al grupo porque conocen lo que hay desde el principio.

Así, para el mercado de invierno demandó un central capaz de jugar de lateral y un delantero, pero no achacó nada al club porque la situación del equipo dijo que no fue generada por la entidad.

“El calendario te marca la liga y somos un equipo que tenemos esas limitaciones, que tenemos menos que un montón de equipos y cuando el calendario te marca una secuencia de partidos complicados, como lo que están por venir también, bueno, vamos a tratar de salir bien parados” deseó Coudet.

“No es un llamado a la preocupación, pero sí es toque de atención”, dijo Coudet sobre el momento que atraviesa el Alavés.

“El partido que teníamos que ganar era el pasado (contra el Oviedo en casa) y si lo hubiésemos hecho, estaríamos hablando de una gran temporada porque seríamos décimos”, expresó y defendió que podían tener tranquilamente “seis o siete puntos más en cuanto a lo futbolístico”.

No obstante, reconoció que la liga va a estar muy apretada al finalizar la primera vuelta y apostó por repetir la segunda fase del curso pasado en la que consiguieron 25 puntos.

“La segunda vuelta es más fácil para los entrenadores”, apostilló el preparador del 'Glorioso' y explicó que los equipos ya están en marcha y conocen a los jugadores y sus posibilidades.

Consciente de que la contundencia es el déficit del Alavés, Eduardo Coudet sacó a relucir los datos positivos de su equipo.

“Somos de los equipos que más rápido recupera el balón, que más posesión tiene el campo rival, somos un equipo que pasó de tener un promedio de 200 pases a casi 500. Parecen datos que no son tan contundentes, pero para mí lo son”, aseguró el entrenador, que cree que pueden hacer un buen partido ante el Villarreal y llevarse el triunfo.

“Es un rival de ‘Champions’ con un entrenador súper sabio de un gran nivel también a nivel mundial”, ensalzó el ‘Chacho’ a Marcelino.

“Espero que podamos mostrar que vamos a retomar un montón de cosas que el equipo viene haciendo bien”, avisó. “No jugamos para competir, jugamos para ganar”, subrayó Coudet. EFE

