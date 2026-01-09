Espana agencias

Corberán: “Sufro viendo al Valencia donde está, siento rabia”

Paterna (Valencia), 9 ene (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, confesó que sufre viendo al Valencia en puestos de descenso y que siente “rabia” por la situación que atraviesa su equipo pero dijo que es le da "más ganas de revertir la situación” y confirmó que podrá contar ya con Umar Sadiq.

“Es un momento que no es cómodo, es exigente. Forma parte del trabajo y debemos convivir con ello. En este momento de exigencia debemos dar la mejor respuesta. Es un partido importante para el club, equipo y afición y lo afrontamos con ilusión y responsabilidad”, expresó en la previa del Valencia-Elche de este sábado.

Corberán no quiso hablar de la permanencia como objetivo, sino que afirmó que “el objetivo es revertir la dinámica y conseguir mejores resultados”. “Tenemos la experiencia, lo hicimos mirando la realidad de frente, yendo a cada partido, y no hay otro secreto que ese para volver a lograrlo”, indicó.

“Para ello, tenemos que sumar los tres puntos. No tiene sentido pensar más allá. El partido va a ser muy disputado, tenemos que dar una muy buena versión para conseguir los tres puntos, que son muy importantes para nosotros”, agregó.

Sobre su rival, aseguró que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que lo hace con un estilo propio. “El rival tiene comportamientos ofensivos y defensivos diferentes a lo que hacen otros equipos, diría que es el equipo de la Liga que más utiliza al portero, asume muchos riesgos para ser dominadores del balón. Es especialista en tener la posesión y superar presiones, va a ser incómodo, tenemos que ser un equipo mentalmente fuerte”, dijo.

“Queremos ser un Valencia que juegue con determinación, que esa rabia que todos tenemos la saquemos y sepamos manejarnos en los momentos complicados del partido ante un rival que asume riesgos para dominar el balón. Esas ganas de ir a por la victoria debemos manejarlas bien. Queremos ver un Valencia fuerte, con mucho deseo y contagiarlo a la afición en el campo”, agregó.

Además, dijo que no ve a jugadores “desenchufados”: “Veo jugadores que, en la medida de las opciones que da un entrenador, intentan aportar al equipo. Estoy muy contento con la aportación de Danjuma en los últimos partidos. Es necesario tener jugadores que aporten cuando empiezan de titulares y también desde el banquillo. Es clave para conseguir los resultados que tenemos”.

Mientras, sobre los incidentes en el aeropuerto de Manises con aficionados que pidieron su dimisión tras la goleada en Balaídos, Corberán expresó que “sé la exigencia que tiene ser entrenador del Valencia y no se puede ser entrenador si no sabe convivir con esa exigencia”.

A su vez, preguntado sobre si desde el club le han comunicado que pase lo que pase ante el Elche va a seguir, dijo que no le han dicho “absolutamente nada”. “No hay ningún cambio en mi situación”, aseguró.

Sobre las críticas al equipo, dijo que “forman parte de la situación actual, de la posición en la clasificación y de la frustración que puede tener la afición. Debemos aceptarlo y entenderlo, forma parte de la profesión”.

Por otro lado, sobre si ve preparado a Umar para ser titular, dijo que será convocado porque está registrado en LaLiga y se mostró satisfecho por su regreso al club, ahora en propiedad.

“Sadiq es un perfil distinto al que tenemos, es un jugador con características distintas a las que tenemos ya en el ataque. Es muy positivo y soy consciente de que viene con ganas, deseo y ambición de dar lo mejor y ayudar al equipo a conseguir el objetivo”, analizó.

Sobre Stole Dimitrievski, que apunta a la titularidad bajo los palos ante la baja de Julen Agirrezabala dijo que ha podido entrenarse "sin problema, sin dolor" y que está listo para ayudar.

También habló de Germán Valera, al que facilitó la salida este verano a un Elche en el que ha brillado hasta ahora. “Nos alegramos de que haya conseguido ese rendimiento y sea un jugador importante para ellos”, apuntó. EFE

