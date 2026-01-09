Espana agencias

Citan a declarar a ex altos cargos del PSOE en la Junta andaluza por ayuda de 1,2 millones

Sevilla, 9 ene (EFE).- El juez ha citado a declarar en febrero como investigadas a 18 personas, entre ellas al exconsejero Francisco Vallejo y varios exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús Rodríguez Román) de la Junta de Andalucía en tiempos del Gobierno del PSOE, en una pieza separada del caso Avales por la “indebida” concesión de la ayuda en forma de aval por 1.190.000 euros por la Agencia Idea al grupo TPM, Inversiones Plásticas.

En un auto notificado esta semana a las partes personadas en este procedimiento, el magistrado atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 18 de diciembre de 2020 y cita a declarar a los investigados entre los próximos 17 y 25 de febrero de 2026.

El juez de Instrucción seis de Sevilla también acuerda ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses adicionales (hasta el día 21 de junio de este año), ha informado el TSJA este viernes.

Asimismo, el instructor acuerda librar oficio al director de la Agencia IDEA para que, “a la mayor brevedad posible”, facilite al Juzgado “toda la información y documentación de que disponga (peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandos, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, notas, etc...) sobre la concesión” de una serie de ayudas a esta sociedad.

En concreto, se refiere a dos incentivos directos por importes de 1.040.366 y 106.639 euros, respectivamente, y dos incentivos reembolsables por importes de 10.159.820 y 903.717 euros.

El juez requiere al director de la Agencia Idea que emita un informe sobre si las dos ayudas en forma de incentivos directos ”han sido efectivamente abonadas por Idea".

La ayuda en forma de aval le fue concedida a TPM en septiembre de 2008 a pesar de que en el año 2005 dicha empresa había sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores.

También acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, amplíe el atestado “practicando las diligencias para identificar a los directivos, responsables y/o representantes” del grupo TPM “que habrían podido tener participación en la concesión, desarrollo, seguimiento y ejecución irregulares del aval de 1.190.000 euros concedido por los responsables de Idea".

El magistrado explica en el auto que, en este procedimiento, se investiga delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la “indebida” concesión de ayudas en forma de avales a Grupo TPM “sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello (situación de crisis de la empresa y previsión de su viabilidad futura).

También se investiga la irregular concurrencia de dichas ayudas con otras sociolaborales o concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por la Agencia IDEA y señala que se han identificado "hasta 19 empresas, además de Grupo TPM en que concurriría dicha circunstancia". EFE

