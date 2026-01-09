Espana agencias

Cellnex pierde el 2,18 % en bolsa tras rebajar su recomendación Goldman Sachs

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La compañía proveedora de servicios de telecomunicaciones Cellnex ha perdido el 2,18 % este viernes en bolsa después de que el banco de inversión Goldman Sachs haya rebajado su recomendación.

Al cierre bursátil, la acción de Cellnex ha perdido 0,6 euros, ese 2,18 % (cuarta mayor caída del IBEX), hasta 26,9 euros.En lo que va de año cede en bolsa el 1,93 %.

Goldman Sachs ha rebajado su recomendación sobre la compañía de "comprar" a "neutral" y ha recortado el precio objetivo de la acción desde 46 euros a 31 euros.

El banco inversor ha justificado su rebaja de recomendación para Cellnex en que los múltiplos de las torres han caído a mínimos históricos por las preocupaciones sobre el crecimiento estructural en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, aunque considera temporal ese descenso.

Hoy se ha conocido que Cellnex, por séptimo año consecutivo, ha sido incluida en la 'Lista A' de empresas líderes en la lucha contra el cambio climático que elabora Carbon Disclosure Project (CDP), organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, Alemania y EE.UU., que ayuda a empresas y ciudades a divulgar su impacto medioambiental. EFECOM

EFE

