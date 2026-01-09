Catorce detenidos y 7.800 litros de combustible incautados en un operativo en Huelva

Huelva, 9 ene (EFE).- El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, en un servicio marítimo desarrollado frente a la costa de Punta Umbría (Huelva), han detenido a 14 personas y se han intervenido cuatro embarcaciones semirrígidas de alta velocidad y 417 garrafas con más de 7.800 litros de combustible.

El dispositivo discurrió durante la mañana y tarde del 29 de diciembre y la intervención está dividida en tres fases, han informado este viernes en un comunicado conjunto.

La primera actuación se inició cuando el Servicio Marítimo Provincial de Huelva de la Guardia Civil visualizó una narcolancha que, al percatarse de la presencia policial, inició su huida.

Tras un seguimiento táctico, se logró su interceptación y la detención de toda su tripulación, compuesta por tres personas, además de 105 garrafas de carburante.

A continuación, en una segunda actuación se detectó un grupo de tres narcolanchas. La tripulación de una de ellas, al percibir la presencia policial, huyó mar adentro, mientras que los tripulantes de las otras dos se agruparon en una sola, abandonando la tercera para facilitar la huida.

Se inició entonces una persecución marcada por maniobras evasivas con alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de los agentes y de la propia tripulación.

Finalmente los agente lograron dar alcance a la narcolancha y se detuvo a siete personas, al tiempo que se intervinieron 312 garrafas de gasolina. La embarcación abandonada también fue recuperada y remolcada.

La última fase del dispositivo tuvo como resultado la detención de otras cuatro personas, cuando las patrulleras Río Antas de la Guardia Civil y Alcatraz del Servicio de Vigilancia Aduanera, dieron alcance a una cuarta semirrígida, que fue trasladada a continuación a puerto.

El dispositivo ha tenido como resultado un total de 14 personas detenidas, la intervención de cuatro embarcaciones semirrígidas cuatrimotores de alta potencia y 417 garrafas de combustible que suman más de 7.800 litros de gasolina.

En la operación han intervenido agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva del Servicio Marítimo Provincial, el equipo de delincuencia organizada antidroga (EDOA), agentes de la Compañía Fiscal del Puerto y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), en coordinación con el Centro Regional de análisis e inteligencia contra el narcotráfico (CRAIN) de la Comandancia de Sevilla.

Todos los detenidos, autores de presuntos delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva así como las diligencias instruidas, serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa.

Por otra parte, las embarcaciones y las garrafas de combustibles se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil, a disposición del juzgado competente. EFE

