Cataluña expedientará al propietario de la explotación del nuevo caso de dermatosis

Barcelona, 9 ene (EFECOM).- El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Ctaluña ha abierto un expediente al propietario de la explotación donde apareció hace dos días un nuevo caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) por no haber completado la vacunación de todos los bovinos.

En un comunicado, el Departamento ha informado de que el nuevo caso de DNC, del que se informó este miércoles, se ha declarado en una explotación en Capmany (Girona) en la que solo se había llevado a cabo de forma parcial la vacunación contra esta enfermedad.

"El pasado mes de noviembre, se emitió un requerimiento formal al propietario de la explotación para que completara la vacunación obligatoria de todos los animales, requerimiento que no fue atendido; ante este incumplimiento, el Departamento abrirá un expediente sancionador", ha informado la Generalitat.

El Departamento de Agricultura recuerda que todos los animales deben estar vacunados antes del 31 de enero y que, en caso contrario, se aplicarán medidas coercitivas.

La DNC, muy contagiosa entre el ganado bovino pero que no afecta a los humanos, la causa un virus que provoca fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos, además de extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte del animal.

El primer caso de DNC se declaró el pasado 3 de octubre en ganado vacuno en Castelló d'Empúries y, posteriormente, apareció otro foco en Cassà de la Selva, ambos en Girona.

Un total de 17 explotaciones resultaron afectadas y se vieron obligadas a sacrificar unas 3.000 cabezas.

A mediados de diciembre, después del efecto positivo de la vacunación y de lograr casi dos meses sin ningún nuevo caso, la Generalitat dio por contenidos los focos de DMC, pero la enfermedad ha rebrotado en Capmany este enero. EFECOM

