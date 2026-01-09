Espana agencias

Cataluña estima que recibirá un 13 % más en 2027 y unos 5.200 euros por habitante

Guardar

Barcelona, 9 ene (EFE).- La Generalitat de Cataluña estima que el nuevo modelo de financiación, si se aplicara en 2027, le reportaría un 13,35 % más de recursos respecto a la actualidad y tres puntos más que la media de las comunidades, situada en un 10,3 %, y unos 5.200 euros por habitante.

Este es al menos el cálculo, por población ajustada, que hace la Generalitat en el caso de que el nuevo modelo de financiación salga adelante en el Congreso y empiece a aplicarse el año que viene.

Siempre según los cálculos de la Generalitat, con el nuevo modelo se pasaría de unos 3.408 euros por habitante, según los últimos datos de la última liquidación del modelo, la de 2023, a unos 5.200, es decir, un total de 1.792 euros más.

Si ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó que Cataluña recibiría unos 4.700 millones adicionales, hoy la Generalitat ha concretado que serán un total de 4.686 millones de euros adicionales.

Esos recursos permitirían aumentar el presupuesto de la Generalitat en un 12 %, en concreto en relación al gasto no financiero no finalista de 2026, con lo que se resolvería parcialmente la infrafinanciación de Cataluña en los últimos 13 años, según la Generalitat.

En total, Cataluña recibiría el 22,3 % de los recursos totales que el Estado inyectará en el sistema, un porcentaje por encima de su peso en el PIB, insiste la Generalitat.

Tal como han argumentado esta mañana tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la propuesta de financiación resulta más justa y equitativa.

Según la Generalitat, el modelo implica recortar las diferencias entre todas las comunidades.

Hasta ahora, la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor financiera era de un 32,37 %, unos 1.500 euros de diferencia por habitante entre unas y otras, mientras que ahora la diferencia se acota hasta el 13,98 %, lo que implica unos 450 euros de diferencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación si prima la ordinalidad

Infobae

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

Infobae

Koldo se proclama inocente y solicita como testigos a Illa, Armengol y Grande-Marlaska

Infobae

Feijóo exige a sus parlamentarios una oposición "sin cuartel" al Gobierno de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España