Cataluña estima que recibirá un 13 % más en 2027 y unos 5.200 euros por habitante

Barcelona, 9 ene (EFE).- La Generalitat de Cataluña estima que el nuevo modelo de financiación, si se aplicara en 2027, le reportaría un 13,35 % más de recursos respecto a la actualidad y tres puntos más que la media de las comunidades, situada en un 10,3 %, y unos 5.200 euros por habitante.

Este es al menos el cálculo, por población ajustada, que hace la Generalitat en el caso de que el nuevo modelo de financiación salga adelante en el Congreso y empiece a aplicarse el año que viene.

Siempre según los cálculos de la Generalitat, con el nuevo modelo se pasaría de unos 3.408 euros por habitante, según los últimos datos de la última liquidación del modelo, la de 2023, a unos 5.200, es decir, un total de 1.792 euros más.

Si ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó que Cataluña recibiría unos 4.700 millones adicionales, hoy la Generalitat ha concretado que serán un total de 4.686 millones de euros adicionales.

Esos recursos permitirían aumentar el presupuesto de la Generalitat en un 12 %, en concreto en relación al gasto no financiero no finalista de 2026, con lo que se resolvería parcialmente la infrafinanciación de Cataluña en los últimos 13 años, según la Generalitat.

En total, Cataluña recibiría el 22,3 % de los recursos totales que el Estado inyectará en el sistema, un porcentaje por encima de su peso en el PIB, insiste la Generalitat.

Tal como han argumentado esta mañana tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la propuesta de financiación resulta más justa y equitativa.

Según la Generalitat, el modelo implica recortar las diferencias entre todas las comunidades.

Hasta ahora, la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor financiera era de un 32,37 %, unos 1.500 euros de diferencia por habitante entre unas y otras, mientras que ahora la diferencia se acota hasta el 13,98 %, lo que implica unos 450 euros de diferencia. EFE