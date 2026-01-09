Espana agencias

Casa Blanca acoge hoy reunión con petroleras tras recibir muchas consultas sobre Venezuela

Washington, 9 ene (EFECOM).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este viernes que ha recibido "muchísimas" consultas de petroleras interesadas en la posibilidad de invertir en la industria del crudo en Venezuela, horas antes de que el presidente, Donald Trump, mantenga una reunión con representantes del sector para explorar su interés en el país suramericano bajo el auspicio de Washington.

"He recibido muchísimas solicitudes de empresas interesadas en ir a Venezuela, y hasta ahora, ninguna ha pedido dinero. Lo que quieren es que Estados Unidos utilice su influencia para que las condiciones comerciales en Venezuela sean propicias para sus operaciones", dijo Wright en conversación con la cadena Fox News.

El responsable de Energía estadounidense insistió en que se trata de que Trump "cambie las condiciones (en Venezuela) para que las empresas quieran regresar por razones comerciales".

Las declaraciones de Wright se producen después de que Washington capturara el pasado sábado al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y luego negociara un pacto con el Gobierno interino de Caracas para gestionar la venta de hasta 50.000 millones de barriles de crudo sancionado que el país suramericano le enviará.

"No estamos presionando a nadie ni diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Miles de venezolanos en Estados Unidos y en todo el mundo trabajan para estas empresas y están entusiasmados con la posibilidad de regresar a su país, contribuir al cambio y ayudar a reactivar la industria energética", agregó.

Trump se reunirá este viernes con directivos de las principales compañías petroleras, incluida la española Repsol, para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela, en una reunión en la que participarán Wright, y los secretarios de Estado Marco Rubio, y de Interior, Doug Burgum.

Aunque han trascendido pocos detalles oficiales sobre la cita, según los medios estadounidenses participarán representantes de Repsol, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

En el caso de la española Repsol, es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron, que cuenta con un permiso especial para operar en el país latinoamericano. EFECOM

