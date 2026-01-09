Espana agencias

Carles Manso: “La Cultural se siente bastante cómodo sin tener balón”

Guardar

Andorra La Vella, 9 ene (EFE).- Carles Manso, entrenador del FC Andorra, es consciente del rival que les visitará este sábado (16.15 horas), la Cultural Leonesa. un rival que “se siente bastante cómodo sin tener balón”.

En rueda de prensa recordó el partido de Copa del Rey que supuso su eliminación de la segunda ronda de Copa del Rey. “La Cultural Leonesa cambiará por el perfil de jugadores que jugaron el partido de Copa. Cambiarán las piezas, pero su idea es continuista como la nuestra. Enfocamos el partido de una manera clara los dos. Preveemos un partido en el que ellos no quieran el balón y tenemos que vigilar con sus transiciones”.

Además también analizó la derrota en Ceuta que rompió una racha de dos triunfos consecutivos. “Es importante entender que en el fútbol no es siempre tener la posesión. Hay que ser competitivos y eso decanta a veces los partidos para un lado u otro. El partido de Ceuta tiene que servirnos para aprender y volver a conseguir los tres puntos mañana contra la Cultural Leonesa”.

El retorno de Gael Alonso al equipo después de su partido de sanción puede suponer la vuelta al medio del campo de Sergio Molina. Además, el FC Andorra recupera a Martín Merquelanz y podrá contar con Jastin García. “Es posible que Sergio Molina vuelve al medio del campo ya que creemos que ‘Bomba’ hizo un buen partido en defensa, pero queda el entrenamiento de hoy y tomaremos una decisión para hacer el mejor partido posible”, dijo.

Sobre las novedades en el mercado de invierno, Carles Manso confía plenamente en la plantilla que tiene aunque se incorporá después de este fin de semana Yeray Cabanzón como cedido por el Racing Club Santander.

“Está siendo complicado que llegue alguien porque además estamos contentos con la plantilla que tenemos. Por tanto, tomar una decisión está siendo complicado decidir quién sale. Falta acabar de ver que necesitamos realmente y que aspectos tenemos que mejorar. Tenemos que ser muy rigurosos y ser quirúrgicos para tomar la mejor decisión posible”. Otra llegada, aparte de Yeray, es la del central Edgar González que está trabajando para romper su cesión al Hajduk Split y el FC Andorra trabaja para llegar a un acuerdo con el Almeria.

Se espera nieve para está noche en el Encamp aunque Carles Manso cree que no afectará a la Cultural Leonesa.“La Cultural también tuvo que adaptar su entrenamiento porque también tuvo nieve y somos dos equipos con un contexto similar. No se si nos favorecerá y esperemos que le perjudique más el viaje y la altura porque el tiempo no creo que les afecte”, sentenció Carles Manso. EFE

vds/and

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

98-86. El Madrid no acusa el 'factor público' y vence a Maccabi a puerta cerrada

Infobae

Fede Valverde y su idilio con la Supercopa: de la acción con Morata a un gol inolvidable

Infobae

0-0. El Arsenal tira de calculadora

Infobae

El Tigres mexicano cuenta con Ángel Correa para el Clausura 2026

Infobae

Walter Tavares: "Hacer un récord en el Real Madrid no es hacerlo en cualquier sitio"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España