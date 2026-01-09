Carles Manso: “La Cultural se siente bastante cómodo sin tener balón”

Andorra La Vella, 9 ene (EFE).- Carles Manso, entrenador del FC Andorra, es consciente del rival que les visitará este sábado (16.15 horas), la Cultural Leonesa. un rival que “se siente bastante cómodo sin tener balón”.

En rueda de prensa recordó el partido de Copa del Rey que supuso su eliminación de la segunda ronda de Copa del Rey. “La Cultural Leonesa cambiará por el perfil de jugadores que jugaron el partido de Copa. Cambiarán las piezas, pero su idea es continuista como la nuestra. Enfocamos el partido de una manera clara los dos. Preveemos un partido en el que ellos no quieran el balón y tenemos que vigilar con sus transiciones”.

Además también analizó la derrota en Ceuta que rompió una racha de dos triunfos consecutivos. “Es importante entender que en el fútbol no es siempre tener la posesión. Hay que ser competitivos y eso decanta a veces los partidos para un lado u otro. El partido de Ceuta tiene que servirnos para aprender y volver a conseguir los tres puntos mañana contra la Cultural Leonesa”.

El retorno de Gael Alonso al equipo después de su partido de sanción puede suponer la vuelta al medio del campo de Sergio Molina. Además, el FC Andorra recupera a Martín Merquelanz y podrá contar con Jastin García. “Es posible que Sergio Molina vuelve al medio del campo ya que creemos que ‘Bomba’ hizo un buen partido en defensa, pero queda el entrenamiento de hoy y tomaremos una decisión para hacer el mejor partido posible”, dijo.

Sobre las novedades en el mercado de invierno, Carles Manso confía plenamente en la plantilla que tiene aunque se incorporá después de este fin de semana Yeray Cabanzón como cedido por el Racing Club Santander.

“Está siendo complicado que llegue alguien porque además estamos contentos con la plantilla que tenemos. Por tanto, tomar una decisión está siendo complicado decidir quién sale. Falta acabar de ver que necesitamos realmente y que aspectos tenemos que mejorar. Tenemos que ser muy rigurosos y ser quirúrgicos para tomar la mejor decisión posible”. Otra llegada, aparte de Yeray, es la del central Edgar González que está trabajando para romper su cesión al Hajduk Split y el FC Andorra trabaja para llegar a un acuerdo con el Almeria.

Se espera nieve para está noche en el Encamp aunque Carles Manso cree que no afectará a la Cultural Leonesa.“La Cultural también tuvo que adaptar su entrenamiento porque también tuvo nieve y somos dos equipos con un contexto similar. No se si nos favorecerá y esperemos que le perjudique más el viaje y la altura porque el tiempo no creo que les afecte”, sentenció Carles Manso. EFE

