Espana agencias

Brasil espera que el acuerdo comercial entre Mercosur y UE entre en vigor este mismo año

Guardar

Río de Janeiro, 9 ene (EFECOM).- Brasil confía en que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) entre en vigor este mismo año ante la expectativa de que sea firmado el 17 de enero en Paraguay y de que el Congreso brasileño lo apruebe en el primer semestre, afirmaron este viernes fuentes oficiales.

"Nuestra expectativa es que entre en vigor este mismo año", afirmó el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en una rueda de prensa en la que festejó la inminente firma "del mayor acuerdo entre bloques del mundo" tras 25 años de negociaciones.

Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, afirmó que, luego de que sea firmado, el acuerdo tiene que ser internalizado, es decir que tiene que ser aprobado por los congresos de los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo.

"Pero si el Congreso de Brasil lo aprueba en el primer semestre, entrará en vigor sin depender de la aprobación en los otros países. Por eso es que nuestra expectativa es que comience a regir este mismo año", dijo.

La firma del acuerdo el 17 de enero en Paraguay fue anunciada luego de que la Comisión Europea recibiera este viernes de los países de la UE el respectivo mandato para la suscripción.

Una mayoría de los países de la UE dio luz verde a la firma del acuerdo, pese al voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, y a la abstención de Bélgica, insuficientes para bloquear el avance.

Según Alckmin, el acuerdo no solo fortalece el comercio entre los dos bloques sino también la inversión y el multilateralismo.

"En un momento geopolítico difícil, de inestabilidad y conflictos, la firma del acuerdo es fundamental para el mundo y muestra que es posible construir caminos de comercio con reglas, de apertura comercial y de fortalecimiento del multilateralismo", dijo.

El vicepresidente destacó que la Unión Europea se convirtió el año pasado en el segundo mayor socio comercial de Brasil después de China, con un intercambio de productos por 101.000 millones de dólares y exportaciones brasileñas hacia el bloque europeo por 49.810 millones de dólares.

Agregó que la UE es el segundo mayor destino de las exportaciones de la industria de transformación de Brasil, con compras por 23.600 millones de dólares el año pasado, un valor en un 5,4 % superior al de 2024.

"El 30 % de los exportadores brasileños, lo que equivale a unas 9.000 empresas, envían productos a la Unión Europea", afirmó. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno esbozará a las comunidades su propuesta para la nueva financiación autonómica

Infobae

OHLA busca alianzas para proyectos inmobiliarios y ve oportunidades en vivienda asequible

Infobae

Galbiati: Hemos estados sólidos en defensa

Infobae

Tolrà rescata a Industrias y Santa Cruz y Starna impulsan el éxito de O Parrulo en Navarra

Infobae

Wingo reanudará su operación desde y hacia Caracas a partir del 16 de enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España