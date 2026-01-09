Espana agencias

Bolaños cree que Feijóo faltó a la verdad sobre Mazón y la dana para atacar al Gobierno

Madrid, 9 ene (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este viernes que la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana demuestra que "faltó a la verdad" con el "único interés y el único objetivo de intentar atacar al Gobierno de España".

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Bolaños se ha referido así a las declaraciones de Feijóo, que ha admitido ante la jueza que investiga la gestión de la dana que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe, ya que quería decir martes y miércoles, pues no recibió ninguna información del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquella jornada.

El ministro de Justicia ha lamentado que lo único que le importaba a Feijóo ante una tragedia con más de 200 fallecidos era que la comunicación la liderara el PP, y que acusara al Gobierno de no haber estado allí después de preguntar a Mazón si había medios del Estado y que éste le contestara que sí.

Así, Bolaños ha dicho que "hoy hay gente en España que siente que la credibilidad del señor Feijóo está más baja que la que tenía ayer". "Está documentado que faltó a la verdad en unos días clave en un asunto que no debiera de tener una vertiente política muy acusada", ha señalado.

"El PP, el señor Feijóo, no deberían intentar hacer política de todo. No deberían intentar hacer oposición al Gobierno en todo, porque en ocasiones pasa lo que hoy, que quedas en evidencia", ha subrayado.

Preguntado por la liberación de presos españoles en Venezuela, ha dicho que se trata de un gesto "muy positivo" y confía en que haya nuevas liberaciones, pero las ha desvinculado de la intervención de EEUU.

En cuanto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña de pedir a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, Bolaños lo enmarca en la "persecución" de las organizaciones ultraderechistas contra personas progresistas.

"El presidente Zapatero tiene una historia conocida de lucha por los derechos humanos y por la democracia y, por tanto, las organizaciones ultraderechistas lo que pretenden es perseguirle", ha lamentado.

En cuanto a las críticas de sus socios parlamentarios, que han pedido el cierre de las bases militares norteamericanas en territorio español, Bolaños ha señalado que esto "no está encima de la mesa". EFE

