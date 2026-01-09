Espana agencias

Bloqueos de agricultores franceses en autopistas, incluidas las que comunican con España

París, 9 ene (EFECOM).- Grupos de agricultores bloqueaban este viernes por la mañana diversas autopistas en Francia para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, en particular cerca de la frontera belga, a las afueras de París y las que conducen a la frontera española.

En el suroeste, uno de los piquetes se había instalado desde poco antes de medianoche en la interconexión entre la A63 y la A64, que comunica Burdeos con la frontera española por el País Vasco, según la emisora ICI.

La A63 estaba completamente cerrada entre las salidas de Bayona Norte y Bayona Sur, lo que provocaba importantes atascos.

Al otro extremo de los Pirineos, en Perpiñán había una acción similar en la autopista A9 en el sentido de circulación hacia España, indicó en su página web Bisón Futé, el servicio de información sobre el tráfico.

En el norte del país, agricultores franceses y belgas organizaron el cierre de las autopistas A2 y A27 en dirección de Bélgica, según ICI Nord.

En la región de París, activistas de la Confederación Campesina organizaron una "operación caracol" con sus tractores, señaló en un comunicado este sindicato, que pretendía protestar así contra el acuerdo UE-Mercosur, pero también contra el protocolo que obliga al sacrificio de todos los animales de una explotación cuando se declara un caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC).

El jueves, un centenar de tractores movilizados por la Coordinación Rural, el segundo más importante de Francia y cercano a la extrema derecha, sortearon las prohibiciones que se les habían impuesto para evitar su entrada en París y algunos de ellos llegaron a lugares emblemáticos de la capital francesa como la torre Eiffel, el Arco de Triunfo y la Asamblea Nacional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves que su país votará hoy en contra del pacto entre los Veintisiete y el bloque sudamericano, algo que no debería impedir su adopción porque no hay una minoría de bloqueo.

No obstante, Macron insistió en que eso "no es el fin de la historia" y en que Francia va a seguir reclamando medidas para "proteger" a sus agricultores. París confía en que el acuerdo puede ser paralizado por el Parlamento Europeo. EFECOM

