Baleares rechaza el proyecto de financiación autonómica:"Nunca aceptaremos esta propuesta"

Palma, 9 ene (EFE).- El Govern balear del PP rechaza de plano el nuevo sistema de financiación autonómica anunciado por el Ejecutivo central porque solo se ha pactado con los "separatistas" catalanes, ignora las peticiones de Baleares y vulnera su autonomía financiera. "Nunca aceptaremos esta propuesta", ha afirmado el conseller de Hacienda, Antoni Costa.

Costa ha subrayado que el principal escollo, la "línea roja total" para el Ejecutivo que preside Marga Prohens, es que el Gobierno pretenda obligar a la administración insular a subir el impuesto de sucesiones y donaciones.

El conseller de Hacienda y portavoz del gabinete autonómico ha censurado, además, que el proyecto de sistema de financiación haya sido negociado antes de darse a conocer con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ni siquiera gobierna en Cataluña.

Asimismo, ha subrayado que en la propuesta expuesta este viernes por la ministra María Jesús Montero no se contemplan como variables de necesidades de gasto circunstancias clave para Baleares como el crecimiento demográfico y la población flotante, y se recorta el peso de la variable de insularidad, en claro perjuicio del archipiélago. EFE