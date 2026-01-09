Espana agencias

Badalona acogerá la Final a Cuatro de la Liga de Campeones entre el 7 y el 9 de mayo

Guardar

Badalona (Barcelona), 7 ene (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este viernes que la ciudad española ha sido escogida por la FIBA como sede de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones.

"Será la primera final europea que se celebra en nuestra ciudad y convertirá Badalona en la capital europea del baloncesto durante el fin de semana del 7 al 9 de mayo", ha destacado Albiol en su cuenta oficial de la red social X.

El alcalde de Badalona viajó el miércoles a Ginebra (Suiza) para reunirse con el español Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, y cerrar la fecha de la disputa de la fase final, el último punto que quedaba para sellar el acuerdo entre ambas partes.

La Liga de Campeones de la FIBA acordó en la asamblea de inicio de temporada que la Final a Cuatro se dispute entre los días 8 y 10 de mayo de 2026. Pero el 10 de mayo es la quema del 'Dimoni' en Badalona, y desde la ciudad no querían la coincidencia de ambos eventos. Finalmente, las fechas previstas se han adelantado un día.

En el apartado deportivo, uno de los equipos que aspira a estar en dicha cita es precisamente el Joventut Badalona, que quedó líder invicto en fase regular, y ahora está encuadrado en el grupo K del Top-16 junto al Unicaja Málaga y dos equipos más aún por conocer, procedentes del 'play-in'.

Los dos primeros de cada grupo en el Top-16 accederán a las eliminatorias de cuartos de final, última ronda antes de saber los equipos participantes de la Final a Cuatro que posteriormente decidirá el equipo campeón. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ribadelago: la tragedia con 144 fallecidos que Zamora no olvida tras 67 años

Infobae

Robles celebra la liberación de los presos en Venezuela acusados falsamente de ser del CNI

Infobae

Un pequeño pueblo de Palencia despedirá el sábado a los Reyes Magos en cabalgata solidaria

Infobae

Urtasun tacha a Feijóo de "mentiroso compulsivo" por su declaración judicial sobre la dana

Infobae

Svitolina-Jovic y Eala-Wang, semifinales en Auckland

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”