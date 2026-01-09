Badalona acogerá la Final a Cuatro de la Liga de Campeones entre el 7 y el 9 de mayo

Badalona (Barcelona), 7 ene (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este viernes que la ciudad española ha sido escogida por la FIBA como sede de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones.

"Será la primera final europea que se celebra en nuestra ciudad y convertirá Badalona en la capital europea del baloncesto durante el fin de semana del 7 al 9 de mayo", ha destacado Albiol en su cuenta oficial de la red social X.

El alcalde de Badalona viajó el miércoles a Ginebra (Suiza) para reunirse con el español Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, y cerrar la fecha de la disputa de la fase final, el último punto que quedaba para sellar el acuerdo entre ambas partes.

La Liga de Campeones de la FIBA acordó en la asamblea de inicio de temporada que la Final a Cuatro se dispute entre los días 8 y 10 de mayo de 2026. Pero el 10 de mayo es la quema del 'Dimoni' en Badalona, y desde la ciudad no querían la coincidencia de ambos eventos. Finalmente, las fechas previstas se han adelantado un día.

En el apartado deportivo, uno de los equipos que aspira a estar en dicha cita es precisamente el Joventut Badalona, que quedó líder invicto en fase regular, y ahora está encuadrado en el grupo K del Top-16 junto al Unicaja Málaga y dos equipos más aún por conocer, procedentes del 'play-in'.

Los dos primeros de cada grupo en el Top-16 accederán a las eliminatorias de cuartos de final, última ronda antes de saber los equipos participantes de la Final a Cuatro que posteriormente decidirá el equipo campeón. EFE