Azcón: "No vamos a permitir el agravio que pretende el PSOE" con la financiación autonómica

El presidente aragonés advierte que la nueva fórmula para repartir recursos entre regiones beneficia desproporcionadamente a Cataluña y considera que esta estrategia amenaza la equidad territorial y crea trato desigual para poblaciones como la de Aragón

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, subrayó que Aragón pasará a tener un papel de aportante en el sistema de financiación autonómica durante los próximos años, lo cual lo sitúa en una posición distinta frente a la nueva propuesta de reparto de fondos. Según declaraciones recogidas por El Periódico de Aragón, Azcón denunció que la distribución planteada representa un trato desventajoso para su comunidad y acusó al Gobierno central de establecer diferencias entre regiones que afectan directamente a poblaciones como la aragonesa.

Durante su comparecencia este viernes, Azcón apuntó de manera directa al Partido Socialista y sostuvo que el nuevo modelo de financiación recién presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, genera distinciones entre comunidades, clasificándolas como de "primera" y "segunda". Según puntualizó el medio El Periódico de Aragón, Azcón insistió en que la iniciativa del PSOE marginaliza a Aragón al convertirlo en una región de segunda categoría. Añadió que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se aleja del principio de igualdad territorial para adoptar posturas de insolidaridad, contrarias a los valores que históricamente ha manifestado defender.

El presidente aragonés expresó inquietud ante los datos que se han revelado acerca del nuevo esquema de financiación. De acuerdo con El Periódico de Aragón, mostró preocupación por la partida asignada a Cataluña, cifrada en 4.700 millones de euros, cifra que representa el 26% del total presupuestado y que considera superior a lo que correspondería a esa región en términos económicos. Calificó esa asignación como un premio para los sectores independentistas catalanes, mientras catalogó el escenario resultante como un perjuicio tanto para Aragón como para otras autonomías.

En su intervención, Azcón remarcó que, según El Periódico de Aragón, la motivación del PSOE al adoptar esta fórmula es garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, a costa de abandonar los principios de igualdad entre españoles y la solidaridad interterritorial. Sostuvo que este cambio de rumbo del Gobierno central responde a la presión de los partidos que sostienen la actual mayoría política en el Congreso.

La crítica de Azcón también incluyó una referencia al principio de ordinalidad, concepto que, a su juicio, genera discriminación y contribuye a encender el sentimiento de agravio entre la población aragonesa. Según información de El Periódico de Aragón, para el presidente autonómico, este principio rompe la equidad y establece diferencias que afectan significativamente a su región.

Finalmente, reafirmó la intención de su gobierno de rechazar cualquier fórmula que suponga un trato discriminatorio para Aragón y subrayó que no aceptarán que su comunidad se vea relegada frente a otras autonomías en el contexto del nuevo sistema de financiación que promueve el Ejecutivo nacional.

