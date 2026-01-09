Espana agencias

Arturo Ruiz: “Somos más peligrosos que nunca”

Granada, 9 ene (EFE).- El nuevo entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, ha dicho este viernes antes de la visita al Barça del próximo domingo que ahora son “más peligrosos que nunca” y ha destacado que los jugadores han reaccionado “muy bien” a su ascenso a primer entrenador para reemplazar a Ramón Díaz.

“Ha sido una buena semana. Los jugadores han reaccionado muy bien y con buena mentalidad al cambio. Queremos meter todos los contenidos posibles lo antes posible pero con la mayor calidad posible para tratar de revertir la situación”, comentó Ruiz en rueda de prensa.

El nuevo técnico del Covirán Granada ha pedido a los suyos “recuperar la identidad, luchar hasta el final, nunca rendirse y pelear cada partido desde el principio”, para lo que exigió “compromiso y sacrificio”.

Ruiz indicó que cuenta por parte de los jugadores con “respaldo máximo” y manifestó que “el grupo está concienciado”.

Sobre el Barça, apuntó que “lleva ocho victorias seguidas y viene de romper la racha de triunfos en casa del Real Madrid”, aunque cree que no tienen que “pensar en el rival”.

“Nosotros somos ahora más peligrosos que nunca. Tenemos que mostrar todo lo trabajado y la identidad que queremos recuperar. No podemos dar ningún partido por perdido y la mentalidad es hacer el mejor partido posible este domingo”, sentenció.

“Todos los equipos se juegan muchas cosas y hay que pensar que en la ACB todo partido se puede ganar y perder”, agregó.

Pese a jugar este viernes partido de Euroliga, Ruiz no cree que el Barça llegue cansado al choque de la Liga Endesa porque “controlan muy bien sus cargas y van a llegar en un nivel físico óptimo”. EFE

